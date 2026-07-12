Nàng tiên cá lên bờ đang khiến cả MXH thổn thức: Rạng rỡ như ban mai, phát sáng như ngọc ngà

Mỹ nhân Việt này đốn tim fan với diện mạo mới của mình.

Tối 11/7, buổi Must Watch Party của Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn cast cùng khách mời như Anh Tú Atus, Võ Điền Gia Huy, Khả Như, Quang Tuấn... Sự kiện nhanh chóng thu hút hàng trăm người hâm mộ và giới truyền thông đến cổ vũ. Giữa dàn sao đình đám, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục chứng minh đẳng cấp "ngọc nữ" khi chỉ cần xuất hiện đã khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Ninh Dương Lan Ngọc tại thảm đỏ công chiếu phim Running Man Vietnam

Xuất hiện tại sự kiện, Lan Ngọc lựa chọn một set đồ trẻ trung nhưng vẫn nổi bật. Cô diện áo đồng phục màu xanh được vén khéo kết hợp chân váy ngắn dáng bí màu đen, giúp khoe vòng eo thon gọn cùng đôi chân nuột nà. Outfit không quá cầu kỳ nhưng vẫn giúp nữ diễn viên toát lên nguồn năng lượng rạng rỡ, năng động.

Điều khiến khán giả không thể rời mắt còn nằm ở mái tóc đỏ rượu vang dài uốn lơi hoàn toàn mới của Lan Ngọc. Màu tóc nổi bật trên nền da trắng giúp gương mặt của "ngọc nữ" thêm bừng sáng hơn dưới ánh đèn sự kiện. Không ít người hâm mộ ngay lập tức liên tưởng tạo hình này đến Ariel - nàng tiên cá của Disney. Từ mái tóc đỏ đặc trưng, nụ cười rạng rỡ cho đến visual ngọt ngào, xinh đẹp, Lan Ngọc được nhận xét mang đúng khí chất của nàng công chúa biển cả khi lên bờ.

Bên dưới các bài đăng, cư dân mạng dành cơn mưa lời khen cho visual của nữ diễn viên: - Ơ mới đổi màu tóc à, xinh sang thế - Đúng chuẩn Ariel phiên bản Việt Nam - Tiên cá Ariel lên bờ à - Tóc đỏ sinh ra là dành cho Lan Ngọc - Visual phát sáng luôn, đứng đâu cũng nổi bần bật - Không hiểu sao càng ngày càng trẻ - Nói là nàng tiên cá lên bờ cũng không hề quá

Bên cạnh visual gây sốt của Lan Ngọc, sự kiện còn đánh dấu màn ra mắt chính thức của Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian, phiên bản điện ảnh đặc biệt được phát hành tại rạp trước khi mùa mới lên sóng truyền hình.

Lấy bối cảnh xoay quanh chiếc vương miện quyền năng và cuộc chiến giữa các "chúa tể thời gian", bộ phim đưa dàn cast bước vào chuỗi thử thách quy mô lớn, kết hợp giữa thể lực, chiến thuật và khả năng suy luận. Ngoài những màn rượt đuổi, xé bảng tên quen thuộc, phiên bản điện ảnh còn được đầu tư theo phong cách điện ảnh với bối cảnh giả tưởng hoành tráng, nhiều phân đoạn hành động được dàn dựng công phu hơn hẳn chương trình truyền hình.

Phim có thời lượng 125 phút, được ghi hình tại Bà Nà (Đà Nẵng) với sự tham gia của dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, cùng các khách mời Khả Như, Võ Điền Gia Huy, Captain Boy và người dẫn chuyện Lê Nhân.

Dù số lượng suất chiếu tại các cụm rạp chỉ bằng 1/3 những bộ phim khác, Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhanh chóng cán mốc hơn 4 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 2 ngày công chiếu, đứng dao động top 3 hoặc top 4 doanh thu ngày trên Box Office. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu Running Man Vietnam cũng như sự mong chờ rất lớn của người hâm mộ trước khi mùa phát sóng mới chính thức trở lại.