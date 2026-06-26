Nàng thơ gen Z bị thiếu gia vứt bỏ sau khi sinh con gặp thêm biến căng, vừa chính thức bị "cấm cửa" trên MXH

Người đẹp này giờ đây nhận cái kết vô cùng đắng chát cho chuỗi tai tiếng đời tư chấn động của mình.

Hoàng Nhất Minh được xếp vào nhóm sao nữ thị phi bậc nhất Trung Quốc. Cô đã tự ý sinh con cho thiếu gia Vương Tư Thông hậu chia tay mà không thông báo. Đến lúc không thể nuôi nổi đứa trẻ, nàng thơ gen Z này đã đăng đàn bóc phốt tình cũ vô trách nhiệm, vứt bỏ mẹ con cô. Dù Hoàng Nhất Minh làm ầm ĩ, Vương Tư Thông và gia đình anh vẫn ngó lơ, không gửi 1 đồng trợ cấp cho nữ ca sĩ.

Đến đầu tháng 6, Hoàng Nhất Minh công khai bạn trai mới với người hâm mộ trên sóng livestream. Tuy nhiên, chưa kịp nhận được lời chúc mừng, Hoàng Nhất Minh đã bị bạn thân Tiểu Triệu "bóc phốt". Theo Tiểu Triệu, anh bạn trai cao 1,90m mà Hoàng Nhất Minh vừa công khai chính là bạn trai, chồng sắp cưới cũ của cô. Tiểu Triệu đau khổ cho biết Hoàng Nhất Minh đã giật bồ, khiến đám cưới của cô đổ bể. Không dừng lại ở chuyện tình cảm, Tiểu Triệu còn tố bạn thân ca sĩ từng lấy lý do "hợp tác mở cửa hàng" để lừa mình 260.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng), lợi dụng con cái và giả vờ làm mẹ đơn thân đáng thương để kiếm tiền từ fan.

Sau khi bị Tiểu Triệu "bóc phốt", Hoàng Nhất Minh đâm đơn kiện ra tòa, cáo buộc bạn thân mới là người biển thủ 260.000 NDT. Theo Hoàng Nhất Minh, Tiểu Triệu không chỉ vu oan mà còn tung tin đồn đời tư thất thiệt để bôi nhọ cô. Không ngồi yên chịu trận, Tiểu Triệu cũng đệ đơn kiện ngược Hoàng Nhất Minh ra tòa, tố cáo nàng thơ này cướp bạn trai cô. Ở phiên xét xử vào ngày 25/6, sau khi xem xét tất cả chứng cứ 2 bên đệ trình, tòa án ra phán quyết các cáo buộc của Hoàng Nhất Minh hướng đến Tiểu Triệu đều không có bằng chứng. Vì thua kiện, Hoàng Nhất Minh phải chịu các khoản bồi thường và chi phí tố tụng liên quan. Không cam lòng, Hoàng Nhất Minh nộp đơn đơn phản tố, song đều bị bác bỏ, tòa vẫn đứng về phía Tiểu Triệu.

Hùng hổ đi kiện bạn thân sau khi bị bóc phốt giật bồ, lừa tiền, Hoàng Nhất Minh bị tòa phán thua kiện. Ảnh: Sina.

Khi kết quả vụ kiện được công khai, cư dân mạng chê cười Hoàng Nhất Minh, mỉa mai cô đã "vừa ăn cướp vừa la làng", đã giật bồ bạn còn đi kiện để rồi nhận về cái kết muối mặt. Không chỉ thua kiện, Hoàng Nhất Minh còn bị Douyin (TikTok Trung Quốc) trừng phạt bằng cách "cấm cửa". Tài khoản của cô và cả con gái nhỏ đều bị cấm livestream, theo dõi mới. Theo các nguồn tin, Hoàng Nhất Minh đã bị khiếu nại lạm quyền, ủy mình là người nổi tiếng mà bắt nạt, bạo lực mạng người khác khi bị phản ánh dắt chó đi dạo ở nơi công cộng nhưng không rọ mõm. Hiện chưa rõ người đẹp này bị Douyin "cấm cửa" bao lâu.

Tuy nhiên, đây được xem là đòn giáng nặng nề với Hoàng Nhất Minh. Nếu tài khoản MXH bị khóa, người đẹp này sẽ mất chén cơm, không thể bán hàng online kiếm tiền. Hoàng Nhất Minh được cho biết có 3 gánh nặng kinh tế đó là tiền nuôi con, tiền thuê nhà và tiền trả nợ. Gần đây, nữ ca sĩ bị tòa án hạn chế tiêu dùng xa xỉ vì mất điểm "tín dụng xã hội" do nợ nần công ty quản lý hơn 4 tỷ đồng nhưng cứ hứa suông không trả.

Nền tảng Douyin "cấm cửa" Hoàng Nhất Minh sau khi cô vướng hàng loạt tai tiếng đời tư. Ảnh: 163.

Mưu tính đổi đời bằng bằng đứa con chung với thiếu gia, nàng thơ giờ nhận kết cục ê chề

Tháng 6/2024, giới giải trí Trung Quốc chấn động khi Hoàng Nhất Minh bất ngờ công khai việc đã sinh con và đang làm mẹ đơn thân. Không chỉ tiết lộ chuyện đời tư, nữ ca sĩ còn gây xôn xao khi lên livestream khẳng định cha của con gái mình chính là Vương Tư Thông - thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt nổi tiếng ăn chơi bậc nhất Trung Quốc. Cô đồng thời tố bạn trai cũ vô trách nhiệm, bỏ mặc hai mẹ con suốt thời gian dài.

"Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình nói. Cha của con gái tôi là Vương Tư Thông. Tôi không công khai chuyện này để nổi tiếng hay lợi dụng anh ấy, tôi chỉ mong con gái mình có một người cha đúng nghĩa", Hoàng Nhất Minh chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp.

Theo lời nữ ca sĩ, cô và Vương Tư Thông từng có khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi. Mối quan hệ của cả hai kết thúc trong êm đẹp, không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi. Khoảng hai tháng sau khi chia tay, Hoàng Nhất Minh phát hiện mình đã mang thai. Ban đầu, cô không hề có ý định giữ đứa bé vì còn quá trẻ, sự nghiệp chưa ổn định và không muốn làm phiền cuộc sống của người cũ.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện để kiểm tra trước khi thực hiện thủ thuật, bác sĩ thông báo cô gặp vấn đề về khả năng sinh sản. Nếu chấm dứt thai kỳ, khả năng mang thai trong tương lai sẽ giảm đáng kể, thậm chí có nguy cơ mất cơ hội được làm mẹ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hoàng Nhất Minh quyết định giữ lại em bé. Gia đình, đặc biệt là mẹ cô, hoàn toàn ủng hộ lựa chọn này và khẳng định sẽ cùng cô chăm sóc đứa trẻ, kể cả khi phía Vương Tư Thông không nhận trách nhiệm.

Sau khi chia tay, Hoàng Nhất Minh mang thai nhưng không thông báo cho Vương Tư Thông. Ảnh: Sina.

Sau khi con gái chào đời và được đặt tên là Winky, Hoàng Nhất Minh mới chủ động liên lạc với Vương Tư Thông để thông báo sự việc. Cô gửi ảnh con gái và hy vọng anh sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ. Thế nhưng, theo lời kể của nữ ca sĩ, phản ứng của thiếu gia họ Vương khiến cô hoàn toàn thất vọng. Anh đã chặn liên lạc với Hoàng Nhất Minh trên WeChat ngay sau khi nhận được tin nhắn và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trong khoảng thời gian sau đó, Hoàng Nhất Minh nhiều lần cố gắng liên hệ lại với tình cũ khi việc một mình nuôi con ngày càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không nhận được hồi đáp. Cảm thấy bế tắc, cô quyết định công khai toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội với hy vọng buộc Vương Tư Thông phải đối diện sự việc. Thậm chí, nữ ca sĩ còn để con gái nhỏ tham gia quay quảng cáo để có thêm thu nhập, đồng thời tạo sức ép dư luận đối với bạn trai cũ.

Dù vậy, thiếu gia Vương Tư Thông và gia đình anh đều quyết không nhận con, nhận cháu. Vương Tư Thông lo bản thân là kẻ đổ vỏ, còn cha mẹ vị thiếu gia không muốn có 1 cô con dâu tai tiếng như Hoàng Nhất Minh.

Mẹ con Hoàng Nhất Minh bị Vương Tư Thông và gia đình anh chối bỏ, không đoái hoài. Ảnh: Sina.

Đến cuối tháng 4 vừa qua, Hoàng Nhất Minh tiếp tục gây xôn xao khi tuyên bố khởi kiện Vương Tư Thông ra tòa vì có hành vi vô trách nhiệm, vứt bỏ con ruột không thăm nom, chăm sóc hay cấp dưỡng trong 2 năm qua. Người đẹp sinh năm 1999 yêu cầu Vương Tư Thông phối hợp làm xét nghiệm ADN để nhận con, không để thân thế của đứa trẻ tiếp tục bị hoài nghi và bàn luận tiêu cực.

Tuy nhiên, tờ 163 nhận định Hoàng Nhất Minh rất khó để giành phán quyết có lợi trong vụ kiện với Vương Tư Thông. Bởi theo luật định, tòa án không có quyền cưỡng chế một ai thực hiện xét nghiệm ADN, trừ khi đối phương tự nguyện. Do đó, việc chứng minh thân thế cho con, cũng như yêu cầu trợ cấp nuôi dưỡng của Hoàng Nhất Minh gần như là 0% khả năng nếu Vương Tư Thông không chấp nhận xét nghiệm quan hệ huyết thống. Chưa kể, Vương Tư Thông đã ở nước ngoài 1 thời gian dài, chưa rõ khi nào sẽ về Trung Quốc. Gần nhất, thiếu gia này được trông thấy tiệc tùng với các cô gái xinh đẹp ở Los Angeles, Mỹ và không hề quan tâm đến việc Hoàng Nhất Minh tố cáo anh. Do đó, vụ việc giữa Hoàng Nhất Minh và Vương Tư Thông vẫn biết lúc nào có thể ngã ngũ.

Hoàng Nhất Minh tuyên bố kiện Vương Tư Thông ra tòa để buộc anh làm xét nghiệm ADN nhận con, nhưng thiếu gia này không qua tâm. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu