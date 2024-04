Trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, TP Vinh (Nghệ An) trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, vượt 41 độ C, vượt nhiệt độ kỷ lục trước đó. Theo số liệu quan trắc ở trạm khí tượng Vinh, trong ngày 27/4 nhiệt độ đã lên đến 41,5 độ C. Nếu so sánh với cùng thời kỳ tháng 4 thì đã vượt kỷ lục trước đó là 41,0 độ C vào ngày 19/4/2019, kỷ lục cao nhất tại TP Vinh là 41,0 độ vào ngày 5/5/2023.