Nắng nóng khắc nghiệt đảo lộn cuộc sống ở Hàn Quốc

Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 39°C, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và cuộc sống hàng ngày.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo nhiệt độ cao nhất tại Seoul ngày 7/8 đạt 39°C, chỉ thấp hơn 0,6°C so với kỷ lục thiết lập ngày 1/8/2018.

Một số khu vực thuộc vùng thủ đô thậm chí có thể vượt 40°C. Incheon và Gwangju được dự báo đạt 38°C, Daejeon và Daegu 37°C, Busan 35°C. Trong khi đó, tình trạng “đêm nhiệt đới”, khi nhiệt độ thấp nhất ban đêm vẫn trên 25°C, tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Xe rửa đường phun nước làm mát ở quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/8, khi nhiệt độ ban ngày tại đây lên tới 39°C. (Ảnh: Yonhap)

Đáng chú ý, ngày 7/8 cũng là “Ipchu”, một trong 24 tiết khí truyền thống, đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa thu và thường báo hiệu nắng nóng dần kết thúc. Tuy nhiên, năm nay, nhiệt độ cao vẫn bao trùm Hàn Quốc.

KMA đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp cao nhất đối với Seoul và phần lớn khu vực phía tây, mô tả điều kiện thời tiết có khả năng đe dọa tính mạng. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời và tránh làm việc nặng trong những giờ nóng nhất.

Theo các nhà khí tượng, đợt nóng gay gắt xuất phát từ tác động đồng thời của áp cao Bắc Thái Bình Dương và áp cao Tây Tạng, khiến khối không khí nóng ẩm bị giữ lại trên bán đảo Triều Tiên.

Nhiệt độ được dự báo giảm nhẹ vào cuối tuần, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình 29 - 33°C vào đầu tháng 8.

Nắng nóng kéo dài đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân.

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, từ giữa tháng 5 đến hết ngày 5/8, ít nhất 21 người đã tử vong và 2.441 người phải vào phòng cấp cứu vì các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Dù tổng số bệnh nhân mắc bệnh do nhiệt trong mùa hè năm nay vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, số ca tử vong đã vượt tổng số 20 trường hợp của cả năm 2025.

Người từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ lớn trong số bệnh nhân cấp cứu, nhiều trường hợp gặp vấn đề khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời. Khoảng 61,7% được xác định kiệt sức vì nóng, 16,8% bị say nắng và 11,5% bị chuột rút do nhiệt.

Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu tăng cường bảo vệ các nhóm dễ tổn thương, đặc biệt là người già sống một mình và người sống trong những căn nhà không đảm bảo điều kiện, khó tiếp cận điều hòa.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu siết biện pháp an toàn tại công trường ngoài trời, bảo vệ vật nuôi, thủy sản và cây trồng, đồng thời theo dõi hệ thống đường bộ, đường sắt và đảm bảo nguồn cung điện ổn định.

Người cao tuổi ra sân bay tránh nóng

Nắng nóng kéo dài cũng tạo nên cảnh tượng khác thường tại các sân bay ở Hàn Quốc.

Chiều 6/8, tại nhà ga số 2 sân bay quốc tế Incheon, hàng chục người cao tuổi ngồi trong các khu vực chờ hành khách. Một số nhắm mắt nghỉ ngơi dưới điều hòa, những người khác trò chuyện hoặc quan sát hành khách qua lại.

Hầu như không ai mang theo hành lý và họ cũng không có chuyến bay nào cần bắt.

Người cao tuổi tránh nóng nhà ga số 2 sân bay quốc tế Incheon ngày 5/8. (Ảnh: Yonhap)

Nhờ chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi, nhiều người cao tuổi có thể tới sân bay mà không mất tiền đi lại và ở đó hàng giờ để tránh nóng. Nhiệt độ bên trong nhà ga được duy trì khoảng 24°C suốt ngày.

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi từ phía tây Seoul cho biết sân bay đã trở thành địa điểm quen thuộc mỗi khi nhiệt độ ngoài trời trở nên khó chịu.

“Chỉ ở nhà và bật điều hòa khiến tôi cảm thấy ngột ngạt” , bà nói. “Trần sân bay cao, không gian rộng nên thoải mái hơn nhiều. Không có nơi nào tốt hơn để vừa tránh nóng vừa nghỉ ngơi miễn phí”.

Người cao tuổi ngồi nghỉ xem tivi bên trong sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul, ngày 6/8. (Ảnh: Korea Times)

Theo dữ liệu của Airport Railroad, số hành khách từ 65 tuổi trở lên đạt 1,65 triệu lượt trong tháng 7, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 20% so với tháng 7/2024.

Đơn vị vận hành không thống kê bao nhiêu người tới sân bay chỉ để tránh nóng, nhưng thời tiết khắc nghiệt được cho là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách cao tuổi tăng.

Cảnh tượng tương tự xuất hiện tại sân bay quốc tế Gimpo, nơi nhiều hàng ghế trước màn hình TV gần như kín người cao tuổi.

Nhà tắm công cộng thành nơi trú nóng

Với những người có hoàn cảnh khó khăn, tìm một nơi mát mẻ vào ban đêm thậm chí là vấn đề sống còn.

Tại thủ đô Seoul, một số nhà tắm công cộng đang trở thành nơi trú nóng cho cư dân sống trong các “jjokbang” - những căn phòng siêu nhỏ, thường không có điều hòa hoặc thậm chí quạt điện.

“Tôi có thể tắm rồi ngủ ở nơi có điều hòa nên không phải lo gì nữa” , Seo Jeom-yeol, 60 tuổi, nói tại một nhà tắm ở phía tây Seoul trong đêm nhiệt độ thấp nhất vẫn lên tới 29,1°C. “Chỉ đứng ngoài đường cũng toát mồ hôi. Ở đây tôi có thể ngủ thoải mái, sáng dậy tắm rồi đi”.

Cư dân tránh nóng ban đêm tại nhà tắm Dongnam ở quận Yeongdeungpo, Seoul, ngày 4/8. (Ảnh: Korea Times)

Thông qua chương trình được chính quyền Seoul trợ cấp trong tháng 7 và 8, cư dân các khu jjokbang có thể sử dụng một số nhà tắm miễn phí từ 21h đến 6h hôm sau. Bình thường, một đêm tại đây có giá 12.000 won (hơn 220.000 đồng).

Sáu điểm trú nóng ban đêm được thành phố triển khai đã ghi nhận 990 lượt sử dụng kể từ khi mở cửa. Riêng nhà tắm công cộng Dongnam Sauna có 360 lượt, trung bình khoảng 14 người mỗi đêm.

Những nhà tắm này không chỉ giúp người dân tránh nhiệt độ cực đoan. Sau khi tắm, nhiều người tập trung trong phòng nghỉ, xem TV, trò chuyện rồi ngủ cùng nhau. Một số cư dân cho biết nhờ đó họ còn có thể để ý sức khỏe của những người cao tuổi sống xung quanh.