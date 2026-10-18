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"Nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên" qua đời

Chi Chi
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Bà là cháu gái thế hệ thứ 32 của Thành Cát Tư Hãn, được mệnh danh là "Nàng công chúa cuối cùng trên thảo nguyên".

Bà Siqin Hangru (Tư Thẩm Hàng Nhu) – người được ví là "Nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên" và là hậu duệ đời thứ 32 của Thành Cát Tư Hãn – đã trút hơi thở cuối cùng một cách thanh thản vào rạng sáng ngày 14 tháng 10 tại Nội Mông, Trung Quốc, hưởng thọ 104 tuổi. Gia đình đã cử hành tang lễ và an táng bà vào ngày 16 tháng 10. Người nhà cho biết, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bà chưa từng mắc bệnh hiểm nghèo nào, tuy nhiên cuộc đời bà đã trải qua biết bao thăng trầm: gia đạo sa sút, chiến tranh loạn lạc và những biến động thời đại.

"Nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên" qua đời - Ảnh 1.

Bà Siqin Hangru (Tư Thẩm Hàng Nhu) – người được ví là "Nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên"

Theo báo Jimu News, cô Mandula (Mãn Đô Lạp) – cháu gái của bà Siqin Hangru – chia sẻ rằng bà nội cô sinh năm 1922 tại Tây Vương Phủ, kỳ Ushin (Ô Thẩm), Ordos (Ngạc Nhĩ Đa Tư), Nội Mông. Bà thuộc "Gia tộc Hoàng Kim" của dân tộc Mông Cổ (dòng dõi trực hệ của Thành Cát Tư Hãn) và là hậu duệ đời thứ 32 của ông. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 10, bà đã qua đời tự nhiên tại nhà riêng trong sự túc trực của con trai, ra đi rất nhẹ nhàng và an táng.

Ông Suyaladalai (Tô Nhã Lạp Đạt Lai) – Bí thư Chi bộ Đảng gacha (thôn) Sharliig, sum (xã) Sulde, kỳ Ushin – cũng đã xác nhận tin buồn này. Ông cho biết bà Siqin Hangru khi còn sống là một người hiền lành, ôn hòa và rất được dân làng kính trọng. Gia đình đã hoàn tất công việc hậu sự cho bà vào ngày 16 tháng 10.

Mandula chia sẻ thêm, bà nội cô là người cởi mở, thích giúp đỡ người khác và rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, ngày nào bà cũng yêu cầu con cháu dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, ăn mặc chỉnh tề, đồng thời dạy bảo mọi người phải chăm chỉ làm việc và lễ phép với người khác. Những thói quen sinh hoạt và đạo lý làm người này đã trở thành ký ức khó quên đối với các thế hệ con cháu cho đến tận hôm nay.

"Nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên" qua đời - Ảnh 2.

Bà là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn

TIN LIÊN QUAN

Theo các tài liệu công khai, tổ tiên của bà Siqin Hangru là Elinchen (Ngạch Lâm Thần) - từng là thủ lĩnh của bộ tộc Ordos. Tuy xuất thân hiển hách, cuộc đời bà lại không hề bằng phẳng. Thời thơ ấu, cha bà bị thổ phỉ sát hại, gia đình từ đó sa sút; thời trẻ, bà từng vướng vào lưới tình với Mengke (Mạnh Khắc) – con trai của một người làm trong nhà, nhưng do chiến tranh loạn lạc nên hai người bắt buộc phải chia cắt. Sau đó, bà buộc phải kết hôn với Baoriqin (Bảo Nhật Thấm) – một người đàn ông Mông Cổ lớn tuổi hơn.

Đến những năm 1960, vì xuất thân từ Gia tộc Hoàng Kim, bà Siqin Hangru bị đưa đi phê bình và lao động cải tạo. Thậm chí, việc phải khai quật khu mộ của cha chú đã khiến tinh thần bà bị chấn động nghiêm trọng, phải mất khoảng 6 năm dưới sự chăm sóc của người thân bà mới dần phục hồi.

Những năm cuối đời, bà Siqin Hangru sống cùng chắt, sức khỏe vẫn khá tốt. Năm 2008, ở tuổi 85, khi tham gia lễ tế tại Lăng Thành Cát Tư Hãn, bà đã kể lại cuộc đời mình cho thế hệ trẻ, để lại những ký ức gia tộc vô cùng trân quý.

Nguồn: HK01

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Tags

Thành Cát Tư Hãn

nội mông

Mông Cổ

Hoàng Kim

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