"Nàng cỏ" Goo Hye Sun tự hủy nhan sắc

"Tôi gây chuyện rồi. Tôi đã tự phá hủy diện mạo của mình. Có lẽ tôi đã mắc sai lầm", Goo Hye Sun viết.

Tối 13/9, tờ Osen đưa tin "nàng Cỏ" Goo Hye Sun gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng hốt hoảng trên trang cá nhân: "Tôi gây chuyện rồi. Tôi đã tự phá hủy diện mạo của mình. Có lẽ tôi đã mắc sai lầm". Giữa lúc dư luận đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nữ diễn viên Vườn Sao Băng đăng tải ảnh chụp lượng lớn tóc bị cắt nằm dưới sàn nhà. Động thái của Goo Hye Sun khiến dân tình bàn tán xôn xao, thắc mắc không biết cô đã làm gì với mái tóc của mình.

Trước sự quan tâm của khán giả, Goo Hye Sun cho biết trong 1 phút bốc đồng, nông nổi cô đã dùng dao cạo lông mày cắt phăng mái tóc của mình. Tuy nhiên, do quá tay mái tóc dài bồng bềnh đã biến thành mái tóc ngắn cũn cỡn. Sau đó, cô đăng ảnh hé lộ kiểu tóc mới do tự mình cắt.

Goo Hye Sun gây xôn xao khi đăng bài cho biết tự phá hủy diện mạo của mình bằng cách tự cắt tóc. Ảnh: Nate.

Cứ tưởng Goo Hye Sun có pha tự cắt tóc thảm họa, ai ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của công chúng. Mái tóc mới mà cô tự cắt tỉa không hề nham nhở, ngược lại còn trông tự nhiên ôm theo đường viền cằm, kết hợp với phần mái mỏng nhẹ mang đến cảm giác trẻ trung hơn hẳn. Kiểu tóc ngắn cũng mang đến cho Goo Hye Sun một diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc khi để tóc dài. Đặc biệt, phong cách này vô tình gợi nhớ đến nhan sắc trong trẻo, trẻ trung từng làm nên thương hiệu của nữ diễn viên ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Gương mặt "hack tuổi", đường nét thanh tú cùng khả năng cân đẹp cả tóc dài lẫn tóc ngắn của Goo Hye Sun tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi U45, Goo Hye Sun có vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc, dụi mắt nhìn 10 lần cũng không thể tin nổi. Minh tinh được khen có làn da căng mịn, nhan sắc hoàn hảo. Với ngoại hình như uống thuốc tiên trẻ mãi không già, bị thời gian bỏ quên của mình, dễ hiểu khi người đẹp này được nhiều chàng trai trẻ tuổi tại đại học tỏ tình, theo đuổi. Trước tình cảm của các chàng trai, Goo Hye Sun cho biết cô đều lịch sự từ chối vì hiện tại không muốn hẹn hò.

Cứ ngỡ Goo Hye Sun sẽ có một pha tự cắt tóc “đi vào lòng đất”, nhưng thành quả cuối cùng lại khiến công chúng bất ngờ. Ảnh: Nate.

Mái tóc mới không hề nham nhở hay mất dáng như nhiều người tưởng tượng, trái lại còn được cắt khá gọn gàng, ôm nhẹ theo đường viền cằm và kết hợp cùng phần mái mỏng, tạo cảm giác trẻ trung, tươi tắn hơn hẳn. Ảnh: Nate.

Nhan sắc "hack tuổi" và cân đẹp các kiểu tóc của nữ diễn viên cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Ảnh: Nate.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, từng là một trong những mỹ nhân được yêu thích của làng giải trí Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua loạt bộ phim như Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng... Đặc biệt, vai diễn Geum Jan Di trong Vườn Sao Băng năm 2009 đã đưa tên tuổi Goo Hye Sun bùng nổ, giúp cô trở thành một trong những gương mặt đình đám của thế hệ diễn viên Hàn Quốc thời điểm đó.

Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, hình ảnh của Goo Hye Sun trong mắt công chúng đã thay đổi đáng kể. Từ mỹ nhân được khán giả yêu mến, nữ diễn viên ngày càng trở thành tâm điểm tranh luận bởi những ồn ào đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Ahn Jae Hyun.

Năm 2019, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun bất ngờ vướng vào cuộc chiến ly hôn gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Goo Hye Sun khi đó liên tục đăng tải những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân, trong đó có cáo buộc chồng cũ ngoại tình với một stylist và những vấn đề khác trong đời sống vợ chồng.

Những chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Trong mắt nhiều khán giả, Goo Hye Sun khi ấy là người vợ bị tổn thương và nhận được không ít sự đồng cảm. Tuy nhiên, sau đó, Dispatch công bố loạt thông tin và tin nhắn liên quan đến mối quan hệ của hai người, khiến câu chuyện xuất hiện nhiều góc nhìn khác với những gì công chúng biết ban đầu. Những bằng chứng được truyền thông đưa ra khiến hình ảnh "nạn nhân" của Goo Hye Sun bắt đầu bị đặt dấu hỏi. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài trong nhiều tháng trước khi cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate.

Điều đáng nói là sau khi đường ai nấy đi, Goo Hye Sun vẫn nhiều lần nhắc đến cuộc hôn nhân cũ trong các chương trình truyền hình cũng như trên mạng xã hội. Một số phát ngôn về cuộc sống khó khăn sau ly hôn từng khiến nữ diễn viên nhận được sự quan tâm. Cô từng chia sẻ về việc phải tiết kiệm chi tiêu, thậm chí có thời điểm nói đến chuyện sống trong ô tô.

Tuy nhiên, những chia sẻ này lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khi truyền thông Hàn Quốc sau đó đưa tin về việc Goo Hye Sun sở hữu tài sản và có kế hoạch xây dựng một căn nhà dành cho bản thân cùng gia đình. Sự tương phản giữa hình ảnh "khó khăn" mà cô chia sẻ và thông tin về bất động sản khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về mức độ chân thực trong những câu chuyện mà nữ diễn viên từng kể. Từ đây, Goo Hye Sun bắt đầu phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng gay gắt. Trên mạng xã hội, một số netizen thậm chí sử dụng những cụm từ nặng nề như "nữ hoàng nói dối" để ám chỉ nữ diễn viên.

Đến tháng 8/2025, cuộc chiến tưởng như đã lắng xuống lại một lần nữa được khơi lại. Goo Hye Sun lên tiếng chỉ trích việc một số chương trình giải trí tiếp tục mời Ahn Jae Hyun tham gia, đồng thời nhắc lại những chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân năm xưa. Những động thái này lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Thay vì nhận được sự đồng cảm như năm 2019, Goo Hye Sun lần này lại vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc từ lâu và việc liên tục nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến cả hai tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy tranh cãi. Đặc biệt, việc Goo Hye Sun từng sử dụng câu chuyện ly hôn để thu hút sự chú ý trong quá khứ khiến một số netizen cho rằng cô đang có cách hành xử thiếu nhất quán. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận cho rằng cả Goo Hye Sun lẫn Ahn Jae Hyun đều đã quá mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Một số người thẳng thắn đề nghị hai bên nên chấm dứt hoàn toàn việc nhắc lại chuyện cũ để mỗi người tập trung vào cuộc sống riêng.





Goo Hye Sun bị mỉa mai là "nữ hoàng nói dối" vì đổ oan cho chồng cũ. Ảnh: Osen.

Nguồn: Nate, Osen