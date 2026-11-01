Nâng cao năng lực tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon

Hội thảo tập trung hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phía Nam nắm bắt và thực thi hiệu quả chính sách tiết kiệm năng lượng.

Chiều 30-10, tại TPHCM, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công thương), Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP) và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn về xây dựng, triển khai chính sách tiết kiệm năng lượng tại địa phương.

Hội thảo tập trung phổ biến Thông tư số 64/2026/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành (có hiệu lực từ ngày 20-11-2026, thay thế Thông tư 25/2020/TT-BCT). Quy định mới đặt ra chuẩn mực khắt khe hơn đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, như bắt buộc xây dựng hệ thống đo lường giám sát định lượng, lập sơ đồ cân bằng năng lượng và tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính.

Theo ông Cao Phước Lộc, Phó Giám đốc SIHUB, trung tâm được giao nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý cho địa phương và giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng. Trong bối cảnh pháp lý ngày càng chặt chẽ, việc nắm vững phương pháp kiểm toán năng lượng và ứng dụng công nghệ số là yếu tố then chốt để triển khai thành công.

Chia sẻ tại hội thảo, chuyên gia năng lượng Nguyễn Mạnh Tuân (SIHUB) nhấn mạnh phát thải trực tiếp và gián tiếp đang chiếm 80% - 90% tổng lượng phát thải của đa số doanh nghiệp sản xuất. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 50001, ISO 14064, ISO 14067 để tối ưu chi phí và tăng uy tín thương hiệu.

Về quy trình kỹ thuật, chuyên gia năng lượng Dương Minh Tuấn (SIHUB) giới thiệu quy trình kiểm toán năng lượng chuẩn 6 bước: Lập kế hoạch; Khảo sát thu thập dữ liệu; Khảo sát thực địa đo kiểm; Lập đường cân bằng năng lượng; Phân tích giải pháp kinh tế; Ban hành báo cáo.

Các doanh nghiệp mới lọt danh sách trọng điểm bắt buộc hoàn thành báo cáo kiểm toán trong 1 năm (thay vì chu kỳ 3 năm), đồng thời nộp báo cáo kế hoạch hằng năm trước ngày 15-1 và kế hoạch 5 năm trước ngày 30-4 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.