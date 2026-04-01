Nạn nhân tử vong sau tai nạn ở TPHCM là thầy thuốc ưu tú, từng làm giám đốc bệnh viện

Ngày 10-4, Công an TPHCM cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 5-4, mà trước đó chưa có người thân đến nhận.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: XĐ

Nạn nhân là ông Đinh Thanh Hưng (65 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II, nguyên Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú trước đây.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể ông Hưng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo người thân, ông Hưng nghỉ hưu từ cuối tháng 4-2022 và sống cùng gia đình tại nhà riêng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển.

Do thỉnh thoảng ông Hưng có thói quen đi ra ngoài vài ngày mới về nhà nên khi không thấy ông trở về, gia đình vẫn nghĩ như những lần trước.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 5-4, ông Hưng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), đoạn qua phường Dĩ An, khu vực trước Bến xe Lam Hồng thì bị ngã.

Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân cùng phương tiện vào lề đường. Tuy nhiên, sau đó ông Hưng đi bộ vào làn dành cho ô tô và nghi bị một phương tiện tông trúng, tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường. Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, truy tìm phương tiện này để làm rõ nguyên nhân vụ việc.