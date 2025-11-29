Nạn nhân trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) được tìm thấy khi quấn chăn ướt, tay cầm chặt thẻ căn cước

Trận hỏa hoạn kinh hoàng tại khu nhà ở Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người. Mới đây, một người dùng nữ đã đăng tải trên nền tảng Threads, tiết lộ về hoàn cảnh bi thương khi bố chồng cô không may tử nạn trong đám cháy, mà “trong tay vẫn nắm chặt thẻ căn cước”. Bài viết đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân kéo dài sau đám cháy lịch sử

Trong phần cuối của bài đăng, cô đặc biệt ca ngợi sự bình tĩnh và chu đáo của bố chồng khi đối mặt với hiểm nguy. Theo lời chồng cô kể lại, khi nhận dạng thi thể, họ phát hiện bố chồng đã cố gắng trốn vào nhà vệ sinh, tay nắm chặt thẻ căn cước và quấn quanh người hai chiếc chăn đã được làm ướt. Cô tin rằng đây là hành động bố chồng lo lắng gia đình không thể xác định được danh tính, điều này khiến mọi người không khỏi xót xa, nghẹn ngào.

Người dùng này bày tỏ sự đau lòng khi gia đình hiện đang phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề. Đặc biệt, bố và mẹ chồng cô đã kết hôn hơn 40 năm, tình cảm sâu đậm, giờ đây mẹ chồng cô bỗng chốc trở nên cô đơn, khó lòng chịu đựng nỗi đau mất đi bạn đời. Cô hy vọng những người bạn có kinh nghiệm tương tự có thể chủ động bầu bạn với mẹ chồng, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngoài nỗi nhớ thương dành cho bố chồng, cô cũng gửi lời nhắn nhủ đến bạn bè và người thân quen của chồng, mong mọi người hãy động viên anh. Cô cho biết, cả chồng và mẹ chồng cô đều cảm thấy tội lỗi sâu sắc về vụ tai nạn. Chồng cô tự trách mình đã không kịp thời nhắc nhở bố mang theo máy trợ thở khi chạy thoát, còn mẹ chồng thì hối hận vì đã không ở bên cạnh. Sau sự việc, chồng cô đang phải cố gắng mạnh mẽ, gánh vác áp lực xử lý các thủ tục phức tạp, khiến anh kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.