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Nam thanh niên ép bạn gái cùng nhảy sông nhưng một mình tẩu thoát, gia đình tìm kiếm con gái 17 năm mới biết đã chết đuối từ lâu

Chi Chi
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Trong suốt 17 năm con gái mất tích, họ từng đến nhà người bạn trai để tìm con gái 7 lần.

Gia đình tìm kiếm con gái 17 năm trong vô vọng

Con gái của bà Từ là tiểu Lý đã mất tích vào năm 2008, gia đình suốt 17 năm qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích của đứa trẻ. Theo lời giới thiệu của bà Từ, con gái năm đó đến Ôn Châu, Chiết Giang làm thuê và có quan hệ yêu đương với nam thanh niên họ Lương, sau khi đề nghị chia tay với bạn trai thì mất liên lạc.

Vì gia đình không ủng hộ mối quan hệ này, bà Từ từng cho rằng con gái tư tình bỏ trốn cùng bạn trai. Từng có người liên lạc được với họ Lương, đối phương nói rằng ở cùng Tiểu Lý làm việc tại một nhà máy đồ chơi. Bà Từ và chồng liền đến đó tìm con gái vào năm, còn dán cả thông báo tìm người, nhưng không thu được kết quả gì.

Năm 2011, bà Từ liên lạc được với chị gái và mẹ của Lương, "không ngờ họ cũng tuyên bố không biết Lương đã đi đâu, nhưng năm đó cảm giác mẹ của Lương không có sự lo lắng sốt ruột giống như chúng tôi." Ông Lý thì cho biết, trong suốt 17 năm con gái mất tích, họ từng đến nhà họ Lương tìm con gái 7 lần, mỗi lần đến nhà anh ta, mẹ anh ta đều tiếp đón rất nhiệt tình, "hoàn toàn không phát hiện ra có điểm gì bất thường".

Nam thanh niên ép bạn gái cùng nhảy sông nhưng một mình tẩu thoát, gia đình tìm kiếm con gái 17 năm mới biết đã chết đuối từ lâu - Ảnh 1.

Bà Từ suy sụp khi biết sự thật

Ép bạn gái cùng nhảy sông nhưng bơi lên bờ một mình tẩu thoát

Cho đến năm 2025, bà Từ nhận được tin tức từ cảnh sát, cho biết ADN do gia đình lấy mẫu đưa vào cơ sở dữ liệu đã khớp thành công với một thi thể nữ vô danh được vớt lên từ một dòng sông ở huyện Thương Nam, Ôn Châu vào năm 2008, lúc đó bà Từ mới biết con gái đã gặp nạn.

Tài liệu vụ án cho thấy, bạn trai của tiểu Lý là họ Lương vì bất mãn chuyện chia tay nên đã ôm bạn gái cùng nhảy sông tự tử, nhưng sau đó Lương vì sặc nước khó chịu, phát sinh ý thức sinh tồn nên đã bơi về bờ, thế nhưng anh ta lại không áp dụng bất kỳ biện pháp cứu viện nào đối với Tiểu Lý đang ở dưới sông dẫn đến việc cô chết đuối.

Lương đã bị bắt giữ tại quê nhà Quý Châu vào tháng 12 năm 2025. Hiện tại vụ án đã bước vào giai đoạn thẩm tra khởi tố. Sau khi bị bắt, người nhà của họ Lương cũng vì tình nghi tội bao che mà bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Lương khi gây án thuộc độ tuổi vị thành niên, sau khi quy án đã khai nhận thành thật tội ác của mình, tự nguyện nhận tội chịu phạt, nên có thể được khoan hồng hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Nguồn: HK01

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nam thanh niên

bạn gái

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