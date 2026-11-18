Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người tại khu vực trước quán Festival Club (lô 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), gây mất an ninh trật tự, đang thu hút sự chú ý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h05' ngày 17/11, Công an phường Tam Kỳ (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ việc một nam thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người tại khu vực trước quán một quán nhậu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, Công an xác định một nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên đường Nguyễn Tất Thành, sau đó rời đi.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Tam Kỳ huy động các tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét, xác minh những người liên quan.

Một phần diễn biến sự việc được người dân chứng kiến ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình truy tìm, lực lượng Công an phối hợp Tổ tuần tra C6-911 phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 92A-474.17 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Quảng Phú, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Trên xe, lực lượng chức năng xác định có 3 người gồm Phan Văn Thống (SN 2004), Võ Quang Hoàng (SN 2004, cùng trú xã Thăng Điền) và Đoàn Hữu Trọng (SN 2000, trú xã Thăng An). Qua kiểm tra phương tiện, Công an phát hiện, tạm giữ một bình xịt hơi cay đã qua sử dụng.

Trong khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, Châu Văn Tuấn (SN 1999, trú thôn Châu Khê, xã Thăng Trường) bỏ chạy vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú.

Công an sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp truy tìm, đồng thời liên hệ gia đình vận động Tuấn ra trình diện. Đến khoảng 15h ngày 17/11, Tuấn đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú.

Công an phường Tam Kỳ đã hoàn tất hồ sơ, tạm giữ hình sự Châu Văn Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.