Vụ việc mới xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) và 8 người đã bị bắt giữ vì tội danh hành hung người khác.

Mới đây, 8 người đã bị bắt giữ tại Đài Loan (Trung Quốc) vì nghi ngờ hành hung một nam thanh niên 26 tuổi, người sau đó đã bị bỏ lại trong bụi rậm.

Theo ETtoday, vụ việc xảy ra tại thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa; nạn nhân họ Wang đã sống sót sau khi được đưa đến bệnh viện. Được biết, anh Wang đã đến Gia Nghĩa để tìm kiếm các công việc thời vụ.

Cảnh sát cho biết anh này đã vay tiền từ nhiều người và rơi vào cảnh túng quẫn.

Một trong những người mà anh vay tiền là một thanh niên 25 tuổi họ Lin. Ngoài ra, Wang còn ngỏ ý muốn tán tỉnh bạn gái của anh Lin, khiến cả hai vô cùng tức giận.

Dụng cụ nhóm người đã dùng để hành hung Wang. (Nguồn ảnh: ET Today)

Nhóm tám người này sau đó được cho là đã giam giữ Wang tại một căn nhà thuê để tra tấn nam thanh niên.

Cảnh sát cho biết nhóm người này đã tưới rượu lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Sau đó, họ dùng bếp ga mini để nung nóng một dụng cụ bằng kim loại.

Dụng cụ này liên tục bị dí vào bụng và bộ phận sinh dục của nạn nhân, gây ra những vết bỏng nghiêm trọng trên khắp cơ thể Wang.

Địa điểm nơi Wang bị bỏ lại sau khi hành hung. Nguồn ảnh: ET Today)

Chúng được cho là đã tưởng nạn nhân tử vong do các vết thương nên vứt bỏ Wang vào bụi rậm. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhận được tin báo và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát đã dành nhiều ngày để truy tìm các nghi phạm.

Tang vật bị thu giữ trong vụ việc. (Nguồn ảnh: ET Today)

Ba người trong số đó bị bắt vào ngày 27 tháng 8 vừa qua tại Đại Lâm và Dân Hùng, bao gồm một nam thanh niên 25 tuổi, một phụ nữ 33 tuổi và một người đàn ông 32 tuổi.

Cảnh sát cũng thu giữ các tang vật được cho là đã được sử dụng trong vụ tấn công. Hai người khác bị bắt vào ngày 28 tháng 8 vừa qua tại Đại Lâm, gồm một người đàn ông 33 tuổi và một người 37 tuổi. Hai khẩu súng hơi cũng đã được thu hồi.

Ba nghi phạm cuối cùng bị bắt vào ngày 31 tháng 8, gồm một phụ nữ 30 tuổi, một nam thanh niên 24 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi.

Bốn người trong số đó bị nghi ngờ có hành vi giam giữ người trái pháp luật, hành hung gây thương tích nghiêm trọng và cố ý giết người.

Các công tố viên đã đề nghị tạm giam họ mà không được phép gặp gỡ bất kỳ ai, với lý do họ có nguy cơ bỏ trốn. Tòa án đã chấp thuận đề nghị này. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Gia Linh (Theo Mothership)