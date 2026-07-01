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"Nam thần showbiz" sở hữu BĐS bạc tỷ: Bỏ căn hộ tầng cao xuống ở nhà mặt đất, góc nào cũng đẹp lộng lẫy

Phác Thái Anh
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Không gian sống trong căn biệt thự 5 tầng của gia đình nam diễn viên gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng.

Mạnh Trường là một trong những diễn viên sở hữu nhiều bất động sản đáng chú ý, cơ ngơi nào cũng gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng và chỉn chu. Sau nhiều năm sinh sống tại căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, gia đình anh quyết định chuyển sang biệt thự để có không gian rộng rãi và thoải mái hơn cho cả gia đình. Căn biệt thự mới được nam diễn viên tậu vào tháng 5/2024. Mới đây, sau khoảng 8 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thiện phần nội thất với phong cách pha trộn giữa Indochine và Neo Classic, vừa sang trọng vừa ấm cúng. Không gian sinh hoạt chung được thiết kế theo dạng mở, liên thông giữa phòng khách, khu bàn ăn và bếp, tạo cảm giác rộng rãi, kết nối và thuận tiện trong sinh hoạt.

Biệt thự của gia đình Mạnh Trường gồm 5 tầng, mỗi mặt sàn rộng khoảng 110m², mang đến nhiều không gian để gia đình thoải mái bố trí theo nhu cầu. Bên cạnh các khu vực chính như phòng khách, phòng ngủ hay bếp, vợ chồng nam diễn viên còn dành diện tích để thiết kế không gian giải trí, quầy bar và nhiều góc thư giãn, giúp ngôi nhà vừa tiện nghi vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

- Ảnh 1.

Mạnh Trường là một trong những nam thần của điện ảnh Việt

- Ảnh 2.

Gia đình nam diễn viên chuyển về sinh sống trong biệt thự 5 tầng hoành tráng, to đẹp

Trên trang Facebook cá nhân, Mạnh Trường vừa chia sẻ hình ảnh về không gian tầng 1 của căn biệt thự sau khi hoàn thiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thiết kế hiện đại, sang trọng với từng góc được chăm chút tỉ mỉ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Trước đó, nam diễn viên từng hé lộ bản phối cảnh 3D của ngôi nhà, và thành quả thực tế đẹp y chang bản thiết kế.

- Ảnh 3.

Mạnh Trường khoe góc phòng khách tầng 1 sau quá trình hoàn thiện

- Ảnh 4.

Hình ảnh 3D của khu vực phòng khách, gây ấn tượng với thiết kế trần cao cùng gam trắng kem tinh tế, sang trọng

- Ảnh 5.

Tại khu vực này, vợ chồng nam diễn viên chọn bài trí với 2 chậu cây cảnh cỡ lớn, giúp không gian thêm phần thoáng đãng, sang trọng

Không gian bếp gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và hơi hướng tân cổ điển. Hệ tủ bếp màu trắng cao kịch trần được thiết kế thông minh với nhiều ngăn chứa, giúp không gian luôn gọn gàng, ngăn nắp. Điểm nhấn nằm ở những cánh tủ kính có chi tiết uốn cong mềm mại, mang đến vẻ tinh tế và tăng tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, hệ đèn trang trí đúng theo sở thích của bà xã Mạnh Trường cũng góp phần tạo nên không gian ấm cúng, sang trọng và đầy cuốn hút.

- Ảnh 6.

Không gian phòng bếp gây ấn tượng với tông trắng cùng hệ đèm chùm đẹp mắt

- Ảnh 7.

Không gian nhà cực rộng rãi, vợ chồng diễn viên Mạnh Trường đã dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện tổ ấm.

Cuộc sống của nữ ca sĩ chuyển giới 1 lần cưới vợ, 1 lần lấy chồng trong penthouse 3 tầng ở TP.HCM
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Tags

sao Việt

mạnh trường

nam thần showbiz

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