Nam thần phim hot nhất giờ vàng làm nhân viên đỗ xe ở quán thịt nướng sau 3 năm biến mất bí ẩn khỏi showbiz

Hình ảnh hiện tại của nam thần phim hot nhất giờ vàng khiến cho công chúng không tin nổi vào mắt mình.

Song Jong Ho trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu sau khi góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Bác Sĩ Bong Dal Hee, Cô Dâu Vàng, Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh, The Princess’ Man, Hoa Du Ký,... Đặc biệt, bộ phim giờ vàng Reply 1997 hot nhất nhì năm 2012 đã giúp nam tài tử họ Song trở thành gương mặt gây sốt ở nhiều nước châu Á vào thời điểm lúc bấy giờ.

Thế nhưng, không rõ vì lý do gì mà Song Jong Ho lại đột ngột ngừng đóng phim và bỗng biến mất khỏi showbiz kể từ năm 2023. Công chúng không khỏi tò mò về nơi ở cũng như cuộc sống của nam thần họ Song trong suốt 3 năm qua. Và phải tới tận ngày 13/7, show My Little Old Boy (đài SBS) mới làm rõ những thắc mắc trong lòng công chúng bấy lâu nay. Theo đó, Song Jong Ho vừa bất ngờ xuất hiện trên chương trình này, đồng thời hé lộ về cuộc sống của bản thân sau khi rời xa làng giải trí suốt 3 năm qua.

Trên sóng truyền hình, tài tử Reply 1997 cho biết anh hiện làm chủ 1 quán thịt nướng, đồng thời đảm nhận luôn công việc nhân viên đỗ xe tại đây. Chương trình My Little Old Boy cũng đã phát sóng cảnh Song Jong Ho đích thân ra ngoài cửa đon đả chào đón khách hàng và nhiệt tình nhận đỗ xe giúp họ. Anh tỏ ra vô cùng thạo việc, còn nhận được những cái gật đầu và sự hài lòng từ thực khách tới quán dùng bữa.

Nam tài tử Song Jong Ho được bắt gặp đang nhận đỗ xe cho khách. Ảnh: Koreaboo

Quán của Song Jong Ho còn có 1 đặc điểm khác biệt, đó là nhiều nhân viên làm việc tại đây có xuất thân diễn viên giống như anh. Trong khi đang phục vụ trong quán, những nhân viên xuất thân là diễn viên này đã trò chuyện cởi mở với khách hàng về các buổi casting, cơ hội trúng vai và tình trạng bấp bênh trong suốt quá trình họ hoạt động nghệ thuật.

Cũng trên chương trình My Little Old Boy vừa mới lên sóng, Song Jong Ho cũng đưa ekip tới tham quan căn hộ nơi anh đang sống. Không khó để nhận ra nam nghệ sĩ hiện theo đuổi cuộc sống tối giản khi không gian sống của anh bày biện rất ít đồ nội thất và chỉ có những đồ dùng thiết yếu.

Những chia sẻ của Song Jong Ho trên sóng truyền hình mới đây đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Nate

Song Jong Ho sinh năm 1976, ban đầu theo học chuyên ngành Thống kê máy tính tại Đại học Pyeongtaek, nhưng anh sớm nhận ra niềm đam mê thực sự của mình nằm ở lĩnh vực giải trí. Vào năm 1995 khi vừa tròn 19 tuổi, anh chính thức ra mắt showbiz Hàn Quốc với tư cách người mẫu trong show thời trang của Park Byung Chul. Tới năm 1999, Song Jong Ho từ bỏ sàn diễn thời trang, chính thức chuyển hướng sang diễn xuất.

Nhưng phải đến tận năm 2007, nam diễn viên cao 1m88 mới bắt đầu thu hút được sự chú ý qua bộ phim Bác Sĩ Bong Dal Hee. Cũng nhờ vai diễn ấn tượng ở bộ phim này, anh đã giành giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards diễn ra cùng năm. Sang năm 2011, tên tuổi của Song Jong Ho tiếp tục vươn xa nhờ bộ phim ăn khách 1 thời The Princess’ Man. Còn nhớ bộ phim không chỉ đạt được tỷ suất người xem cao ngất ngưởng mà còn nhận về vô số lời tán dương từ giới phê bình. Sau đó đúng 1 năm, nhờ thành công vang dội của Reply 1997, danh tiếng Song Jong Ho đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc.

Kể từ đó tới nay, nam tài tử tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng ở 1 số tác phẩm gây tiếng vang khác như The Grand Heist, Hoa Du Ký,...