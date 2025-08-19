"Nam thần màn ảnh Việt" mắc bệnh lạ: Nguy cơ liệt 2 chân, gan và thận bị ảnh hưởng nặng

Lê Thanh Hải được biết tới sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai năm 2019. Anh được khen ngợi có visual điển trai, bảnh bao. Lê Thanh Hải từng góp mặt trong MV Gửi người yêu cũ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà vào năm 2016. Sau đó, anh rẽ hướng sang diễn xuất và từng tham gia series Ước mình cùng bay.

Vào tháng 6/2025, nam diễn viên sinh năm 1994 gây xôn xao khi tiết lộ bị mắc bệnh lạ, có nguy cơ liệt cả hai chân. Anh cho biết quá trình di chuyển gặp khó khăn, có lúc không thể cử động chân vì bệnh viêm đa dây thần kinh cấp. Lê Thanh Hải tiết lộ bị mắc hội chứng Guillain - Barre (viêm đa dây thần kinh cấp). Anh đã phải dừng hoạt động 1 năm để điều trị bệnh.

Theo chia sẻ của Lê Thanh Hải, trong những ngày quay cuối của bộ phim Ước mình cùng bay, anh bất ngờ phát hiện đôi chân không còn cử động bình thường. Lo sợ ảnh hưởng đến đoàn phim, nam diễn viên đã cố giấu đi tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, khiến anh di chuyển khó khăn, nhiều phân cảnh không thể hoàn thành trọn vẹn. Nhân vật Chao do anh đảm nhận vì thế cũng bị bỏ lỡ một số chi tiết quan trọng.

Anh từng bộc bạch trên trang cá nhân: "Khi ấy mình vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nghĩ rằng không sao đâu, chắc ốm vài hôm là khỏi. Nhưng rồi một tháng, hai tháng… mọi thứ cứ xấu dần đi theo thời gian. Đỉnh điểm của sự “ngây thơ” ấy là mình đã ngã vô số lần trong nhà tắm và ngã cầu thang tới ba lần, mình mới chịu đi chữa trị".

Do chủ quan không đi khám sớm, chỉ trong 1–2 tháng tiếp theo, tình trạng của Lê Hải ngày càng xấu đi. Anh liên tục bị ngã trong nhà tắm và cầu thang, buộc phải tìm đến bệnh viện để điều trị. Lê Thanh Hải được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh mãn tính, chỉ có thể điều trị bằng liệu pháp lọc huyết tương ở nước ngoài. Thời gian đầu điều trị, anh còn rơi vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát, có thời điểm nặng tới 89 kg.

Được biết, ngoài bệnh viêm đa dây thần kinh cấp, diễn viên còn phát hiện cột sống có vấn đề, xương chậu lệch gần 1cm. Diễn viên 9x sau đó tạm dừng công việc tại TP HCM, về nhà ở Hà Nội trị bệnh.

Sau hơn một năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung chữa bệnh, sức khỏe của Lê Hải hiện đã hồi phục khoảng 90%. Nam diễn viên sinh năm 1994 đang trở lại với màn ảnh nhỏ. Để có sức khỏe tốt, Lê Thanh Hải chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao như chạy bộ, tập cardio, squad, chống đẩy.

