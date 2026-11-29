Hơn 40 năm gắn bó với điện ảnh, ngôi sao Hollywood vẫn coi mình vừa là người thầy, vừa là học trò và luôn sẵn sàng tìm hiểu những điều chưa biết.

Tom Cruise, 64 tuổi, đứng thứ 8 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Variety công bố. Năm cây bút của tạp chí tham gia bình chọn dựa trên các tiêu chí về tài năng, danh tiếng, tầm ảnh hưởng đối với nền điện ảnh và sức hút với khán giả.

Ngoài những bộ phim hành động như Top Gun (1986), Cruise còn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng qua các vai giàu chiều sâu tâm lý trong Rain Man (1988), Jerry Maguire (1996) và Magnolia (1999).

Top Gun (1986) là một trong những bộ phim đưa tên tuổi Tom Cruise vươn tầm thế giới - Ảnh: Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn với GQ ngày 15/9/2026, Cruise kể về thời thơ ấu phải chuyển trường nhiều lần. Mỗi khi đến nơi mới, ông chủ động hỏi bạn bè về quê quán, việc học và sở thích. Thói quen ấy được duy trì khi trưởng thành, giúp ông tìm hiểu cách người khác nhìn nhận cuộc sống.

Khi làm việc với đồng nghiệp, ông không ngại để người khác thấy mình ngốc nghếch trong quá trình diễn xuất. Điều quan trọng là cùng nhau tìm ra cách thể hiện phù hợp. Khi được hỏi về cảm giác sợ hãi, nam tài tử trả lời: "Tôi không sợ cảm giác sợ hãi".

Tom Cruise luôn thích tìm hiểu và khám phá những điều mới mẻ - Ảnh: inverse

Tháng 9/2026, tạp chí Entertainment Weekly đưa tin về một video truyền nghề dài 6 tiếng do Cruise thực hiện. Ngoài kinh nghiệm diễn xuất, nam tài tử còn hướng dẫn cách sử dụng máy quay và ống kính để kể chuyện trên màn ảnh. Video này được diễn viên Glen Powell nhắc đến từ năm 2024, khi anh kể về một buổi chiếu phim riêng do Cruise sắp xếp.

Dù đã có hơn 40 năm kinh nghiệm diễn xuất, Cruise vẫn coi mình vừa là người thầy, vừa là học trò. Ông sẵn sàng truyền đạt những kiến thức mình tích lũy được, đồng thời tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp. Tháng 5/2025, trong cuộc trò chuyện với The Hollywood Reporter trên thảm đỏ, nam tài tử còn bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng phim cả khi đã ngoài 100 tuổi.

Sau hơn bốn thập kỷ làm nghề, Tom Cruise vẫn sẵn sàng đặt mình vào vị trí của một người học trò. Trong khi kinh nghiệm giúp con người tự tin hơn khi đưa ra quyết định, nhưng không ít người lại trở nên dè dặt trước nhữngnhững trải nghiệm mới khi tuổi tác tăng lên? Các nhà tâm lý học đã dành nhiều năm tìm hiểu hiện tượng này.

Nếu có 30 phút rảnh rỗi, bạn muốn trò chuyện với một người bạn thân, một tác giả có thể giúp mình mở mang kiến thức hay làm quen với một người có khả năng trở thành bạn mới? Hai nhà tâm lý học Barbara Fredrickson và Laura Carstensen đã đưa ra tình huống này trong một thí nghiệm nhằm tìm hiểu sự thay đổi trong lựa chọn của con người ở các độ tuổi khác nhau.

Tom Cruise không ngại học những kỹ năng mới dù đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề - Ảnh: wired

Trong bài tổng quan đăng trên tạp chí The Gerontologist năm 2021, giáo sư Carstensen, Đại học Stanford (Mỹ), cho biết đa số người lớn tuổi muốn dành thời gian cho những người gần gũi với mình, trong khi nhóm trẻ phân bổ lựa chọn khá đều giữa ba phương án. Tuy nhiên, khi được yêu cầu tưởng tượng sắp chuyển đến một nơi xa gia đình và bạn bè, cả hai nhóm đều ưu tiên gặp gỡ người thân thiết.

Trong một thí nghiệm khác, những người tham gia được yêu cầu tưởng tượng rằng tiến bộ y học có thể giúp họ sống thêm khoảng 20 năm so với dự kiến. Khi đó, lựa chọn của nhóm lớn tuổi trở nên tương đồng với nhóm trẻ. Theo giáo sư Carstensen, khi cảm thấy tương lai còn rộng mở, con người thường muốn khám phá và tích lũy kiến thức. Khi nhận thấy quỹ thời gian còn lại không nhiều, họ có xu hướng ưu tiên những việc mang lại niềm vui và ý nghĩa ngay trong hiện tại.

Kết quả thí nghiệm giúp lý giải phần nào sự thay đổi trong nhu cầu học hỏi khi có tuổi. Một người có thể vẫn đủ khả năng tiếp thu kiến thức nhưng không muốn học vì thấy điều đó ít có ích cho cuộc sống hiện tại. Trong khi đó, một số người lại ngại thử sức vì sợ thất bại, trí nhớ suy giảm hoặc tiếp thu chậm hơn trước.

Báo cáo năm 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), dựa trên khảo sát kỹ năng năm 2023, cho thấy những người từ 25 đến 34 tuổi sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới hơn nhóm từ 55 đến 65 tuổi. Tuy nhiên, tại Canada, Chile, Đan Mạch, Pháp, New Zealand và Slovakia, các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm tuổi.

Khi tính thêm các yếu tố như trình độ học vấn và hoàn cảnh cá nhân, sự khác biệt về mức độ cởi mở giữa hai nhóm tuổi không còn rõ rệt ở nhiều quốc gia. Thậm chí, tại một số nước, nhóm lớn tuổi còn cởi mở hơn nhóm trẻ. Theo OECD, sự khác biệt về trình độ học vấn giữa các thế hệ góp phần đáng kể lý giải kết quả khảo sát.

Nỗi sợ bị người khác đánh giá cũng khiến nhiều người e ngại học hỏi khi có tuổi. Chẳng hạn, họ sợ rằng nếu trả lời sai một câu hỏi, người xung quanh sẽ cho rằng mình đã già, trí nhớ không còn minh mẫn. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là áp lực tâm lý do định kiến (stereotype threat).

Năm 2015, nhóm nghiên cứu do Ruth A. Lamont tại Đại học Kent (Anh) đứng đầu đã tổng hợp 32 công trình khoa học, trong đó có 22 công trình đã công bố và 10 công trình chưa công bố, với tổng số 3.882 người tham gia, tuổi trung bình là 69,5. Kết quả đăng trên tạp chí Psychology and Aging cho thấy áp lực do định kiến tuổi tác làm giảm kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức độ nhẹ đến trung bình. Ảnh hưởng này rõ rệt hơn trong các bài kiểm tra khả năng nhận thức, đặc biệt khi người tham gia tiếp xúc với những nhận xét mang định kiến tiêu cực về tuổi già.

Trong cuộc sống, áp lực này có thể xuất hiện khi một người lớn tuổi học ngoại ngữ, sử dụng điện thoại thông minh hoặc làm quen với một thiết bị mới. Nếu quá lo lắng về việc mắc lỗi hay bị người khác chê cười, họ có thể mất tập trung ngay trong quá trình học. Sau vài lần thực hiện không thành công, một số người dễ cho rằng mình đã quá tuổi để tiếp thu kiến thức mới và dần mất đi động lực tìm hiểu.

Để giảm bớt áp lực, người học có thể lựa chọn môi trường phù hợp, bắt đầu từ những việc đơn giản và dành đủ thời gian thực hành. Thay vì so sánh tốc độ tiếp thu của mình với người trẻ, mỗi người có thể tự đánh giá sự tiến bộ qua những việc hôm nay đã làm được mà trước đây còn gặp khó khăn.

Khi có tuổi, mỗi người có thể lựa chọn học những gì mình yêu thích hoặc thấy hữu ích cho cuộc sống. Điều đáng tiếc có lẽ không phải là học chậm hơn thời trẻ, mà là vẫn muốn tìm hiểu, khám phá nhưng lại không dám thử vì sợ mắc sai lầm.