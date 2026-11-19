Mỗi sáng, thiết bị có tên gọi ngộ nghĩnh này giúp người thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng duy trì thói quen vận động.

NSND Quang Thọ, sinh năm 1948, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam, ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả qua những ca khúc như "Sông Lô", "Tôi là người thợ mỏ"...

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, ông còn dành nhiều năm giảng dạy, dìu dắt những giọng ca nổi tiếng như Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Khánh Linh... Bước sang tuổi U80, nam nghệ sĩ vẫn giữ niềm say mê ca hát, tiếp tục đứng trên sân khấu và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Bắt đầu từ tiếng hát vút cao vượt khỏi những hầm lò sâu hun hút, NSND Quang Thọ đã đi qua những năm tháng chiến tranh cùng dòng nhạc cách mạng trước khi gặt hái thành công vang dội với giọng hát opera đầy nội lực. Ở tuổi U80, mỗi lần cất giọng, ông vẫn giữ nguyên cảm xúc nồng nàn và những chất chứa sâu lắng như thuở còn là chàng thợ mỏ vùng than.

Quang Thọ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1993 và NSND năm 2001 - Ảnh: FBNV

Trong chương trình "Vui khỏe có ích" phát sóng tháng 4/2026, VTV ghi lại không gian tập luyện tại nhà cùng thói quen vận động mỗi sáng của NSND Quang Thọ. Ông hài hước gọi thiết bị tập quen thuộc của mình là "con cừu sắt". Nam nghệ sĩ thực hiện các động tác vận động vùng gáy, kéo lò xo bằng tay và đạp chân nhịp nhàng như đi xe đạp, tận hưởng cảm giác thư thái, sảng khoái sau mỗi buổi tập.

Dù không còn chơi được những môn thể thao yêu thích như trước, nam nghệ sĩ vẫn tìm thấy niềm vui trong những bài tập phù hợp với thể trạng, giữ tinh thần lạc quan và sự hào hứng với cuộc sống ở tuổi U80.

Ít ai biết trước khi thành danh trên sân khấu, Quang Thọ từng là công nhân mỏ than ở Quảng Ninh và rất mê thể thao. Ông từng chơi bóng cho đội tuyển Mỏ than Cọc 6, đặc biệt thích bơi lội dưới biển. Với người đã quen chạy trên sân cỏ, vẫy vùng dưới nước, việc phải từ bỏ những môn thể thao yêu thích không phải là điều dễ dàng. Nhưng thay vì ngừng vận động, ông tìm cách tập luyện khác để bắt đầu ngày mới.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 11/2020, khi ông trải qua một cơn tai biến sau chuyến biểu diễn ở Hải Phòng. Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 24/1/2022 trên VietNamNet, ông kể đã trở lại ca hát sau hơn 20 ngày. "Tôi thấy mình vẫn hát bình thường, không có gì thay đổi", ông chia sẻ về tiếng hát của mình lúc đó.

Việc học và dạy nhạc cũng tiếp tục đem đến cho ông nhiều niềm vui. Theo VTV tháng 4/2026, trong thời gian dịch COVID-19, ông tìm hiểu công nghệ máy tính, tập hợp tài liệu nước ngoài để biên soạn giáo trình thanh nhạc và cập nhật cách giảng dạy cho sinh viên.

NSND Quang Thọ là một trong những giọng Baritone opera và nhạc thính phòng tiêu biểu của Việt Nam - Ảnh: FBNV

Mới nhất, tối 14/11/2026, NSND Quang Thọ cùng NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang biểu diễn ca khúc "Bình Trị Thiên khói lửa" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trong chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện. Theo VOV ngày 15/11, ông cho biết vẫn gắn bó với công việc đào tạo sau nhiều thập kỷ đứng lớp.

Với người đã gắn bó nhiều năm với bóng đá, cầu lông hay bơi lội, việc phải từ bỏ một môn thể thao có thể khiến họ hụt hẫng. Bởi niềm vui ấy đâu chỉ đến từ những lần chạy trên sân, những cú đánh hay cảm giác thư thái dưới làn nước, mà còn gắn với bạn bè và thói quen sinh hoạt. Khi sức khỏe không còn cho phép vận động như trước, tìm được hoạt động thay thế phù hợp có thể giúp họ duy trì cả thể lực lẫn những sở thích đã gắn bó lâu năm.

Hướng dẫn năm 2025 của Canadian Stroke Best Practices (Canada) nhấn mạnh một nguyên tắc đáng chú ý trong phục hồi sau đột quỵ: cần xem xét cả những hoạt động giải trí, giao lưu mà người bệnh muốn tiếp tục tham gia. Bác sĩ và chuyên gia phục hồi chức năng không chỉ đánh giá khả năng đi lại, sức cơ hay sự phối hợp động tác mà còn tìm hiểu sở thích, mong muốn của mỗi người. Từ đó, họ xây dựng mục tiêu phù hợp, giúp người bệnh có cơ hội trở lại những sinh hoạt quen thuộc hoặc tìm niềm vui mới.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên được công bố trên tạp chí Archives of Physical Medicine and Rehabilitation năm 2007 cho thấy lợi ích của cách tiếp cận này. Nghiên cứu thực hiện tại Canada trên 62 người sau đột quỵ, có độ tuổi trung bình khoảng 71 và đang gặp khó khăn khi tham gia các hoạt động giải trí. Trong 8 đến 12 tuần, nhóm can thiệp được hướng dẫn tại nhà mỗi tuần một buổi để tìm kiếm, lựa chọn và tổ chức lại những sở thích phù hợp với khả năng.

Kết quả ghi nhận nhóm người được hướng dẫn đã tăng thêm trung bình 14 phút mỗi ngày cho các hoạt động giải trí có vận động. Số lượng hình thức tham gia của họ cũng đa dạng hơn khoảng 2,9 loại kèm theo mức độ hài lòng với thời gian rảnh tăng lên rõ rệt. Dù nghiên cứu mới dừng ở quy mô nhỏ và chưa tạo ra khác biệt lớn về chất lượng sống tổng thể, kết quả này vẫn cho thấy một tín hiệu tích cực. Việc giúp người lớn tuổi tìm lại niềm vui từ những điều yêu thích mang lại lợi ích thiết thực hơn hẳn so với các bài tập rập khuôn đơn điệu.

Xét về hiệu quả thể chất, một tổng hợp nghiên cứu của tổ chức y khoa Cochrane công bố năm 2025 đã phân tích dữ liệu từ 30 khảo sát trên 1.519 người sau đột quỵ, trong đó phần lớn vẫn tự đi lại được. Dữ liệu ghi nhận việc phối hợp các bài tập sức bền với rèn luyện cơ bắp giúp cải thiện ở mức độ vừa phải khả năng bước đi, lực cơ chân và giữ thăng bằng. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học của nhiều chỉ số vẫn còn hạn chế và chưa đủ cơ sở để khẳng định hình thức tập này giúp ngăn ngừa đột quỵ tái phát. Thực tế đó càng nhấn mạnh rằng việc chọn môn vận động thay thế cần bám sát thể trạng hiện tại và mục tiêu riêng của mỗi người.

Việc duy trì thói quen vận động lâu dài cũng là một thử thách không nhỏ. Một nghiên cứu công bố năm 2024 thực hiện trên 66 người sau đột quỵ có độ tuổi từ 41 đến 75 đang điều trị ngoại trú tại Nigeria đã ghi nhận tới 65,2% trường hợp không tuân thủ đầy đủ chương trình tập tại nhà. Khi phỏng vấn thêm 8 người trực tiếp chăm sóc, nhóm tác giả nhận thấy sự động viên tinh thần, lịch sinh hoạt đều đặn và việc đơn giản hóa động tác đóng vai trò rất lớn. Dù đây chỉ là một khảo sát nhỏ mang tính địa phương nên chưa thể đại diện cho toàn bộ người cao tuổi, kết quả này vẫn mang đến một góc nhìn thực tế. Một giáo án tập luyện dù chuẩn xác về chuyên môn vẫn khó phát huy tác dụng nếu người bệnh không đủ động lực để duy trì lâu dài.

Duy trì thói quen cũng là thử thách không nhỏ. Nghiên cứu công bố năm 2024 trên 66 người sau đột quỵ, từ 41 đến 75 tuổi, đang điều trị ngoại trú tại Nigeria ghi nhận 65,2% không duy trì đầy đủ chương trình tập tại nhà. Qua phỏng vấn 8 người chăm sóc, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận vai trò của sự động viên, lịch sinh hoạt đều đặn và việc đơn giản hóa bài tập. Đây là khảo sát nhỏ tại một địa phương, chưa thể đại diện cho tất cả người cao tuổi, nhưng cho thấy chỉ có bài tập phù hợp về chuyên môn vẫn chưa đủ nếu người thực hiện khó duy trì lâu dài.

Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ cũng khuyên người muốn quay lại vận động nên chủ động trao đổi với nhân viên y tế về sở thích, mục tiêu và những hạn chế sức khỏe của bản thân. Người đủ khả năng tự tập sẽ được hướng dẫn hình thức và cường độ phù hợp, còn trường hợp cần hỗ trợ có thể tham gia các chương trình có chuyên gia giám sát. Việc khởi đầu bằng một hoạt động quen thuộc, chọn khung giờ thuận tiện và nâng dần mức độ theo thể trạng sẽ giúp thói quen mới dễ dàng hòa nhịp với sinh hoạt thường ngày.

Riêng với người có tiền sử đột quỵ, mọi động tác đều cần bám sát đánh giá chuyên môn của bác sĩ. Nếu trong lúc tập luyện xuất hiện các biểu hiện như đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt hoặc đứng không vững, người tập phải dừng lại ngay và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.