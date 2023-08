Nam tài tử gây náo loạn cả trường học để bảo vệ em trai nhưng kết quả mới gây choáng

Theo Wikitree đưa tin vào sáng 26/8, nam tài tử Kim Ji Suk (When Camellia Blooms) đã chia sẻ 1 kỷ niệm khó quên với em trai khi xuất hiện trong chương trình Radio Star. Nam diễn viên sinh năm 1981 cho biết anh từng làm anh hùng giải cứu em trai bị bắt nạt cách đây khoảng 20 năm nhưng kết quả lại không được như mong đợi.

Theo lời Kim Ji Suk, em trai nam diễn viên trải qua thời thơ ấu ở Anh nên lúc mới quay về nước học tập đã gặp khó khăn trong việc thích nghi. Nắm bắt được điều này, 1 bạn học ra sức bắt nạt em trai tài tử họ Kim, thậm chí còn trấn lột tiền. Vì quá phẫn nộ, Kim Ji Suk quyết định tới trường để dạy dỗ nam sinh bắt nạt 1 bài học.

Nam tài tử lên đồ cực ngầu, lái hẳn xe mô tô 600 phân khối tới ngôi trường nơi em trai theo học. Vì quá trầm trồ xen lẫn ngỡ ngàng trước màn xuất hiện của Kim Ji Suk, rất đông học sinh đã vây quanh anh, tạo nên khung cảnh như trên phim.

Kim Ji Suk gây náo loạn tại ngôi trường em trai bằng khung cảnh như phim

Bản thân nam diễn viên họ Kim cũng tưởng tượng ra mình là Jung Woo Sung ở tác phẩm điện ảnh kinh điển Beat. Trong lúc đi tới phòng học của nam sinh bắt nạt, anh thậm chí còn tái hiện luôn hình ảnh dùng mũ bảo hiểm đập vào lan can vẫn thường xuất hiện trên phim.

Nam sinh bắt nạt khi thấy Kim Ji Suk không chỉ run sợ mà còn tỏ ra rất nể đàn anh. Trước mặt đám đông vây quanh, tài tử When Camellia Blooms đã mắng mỏ nam sinh này, đồng thời yêu cầu cậu không được làm phiền em trai mình.

Thế nhưng, kết quả sau đó lại không được như Kim Ji Suk kỳ vọng. Em trai tài tử họ Kim thoát khỏi cảnh bị bạn học bắt nạt, trấn lột tiền nhưng lại bị cả trường xa lánh. Theo lời Kim Ji Suk, các bạn học chẳng ai dám tới gần em trai nam diễn viên sau lần anh làm náo loạn tại ngôi trường này.

Nam tài tử không thể giải quyết 1 cách triệt để vấn đề của em trai kém 10 tuổi

Kim Ji Suk ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2001 với tư cách rapper của nhóm nhạc nam LEO. Tuy nhiên, nhóm nhanh chóng tan rã chỉ sau 8 tháng hoạt động, không mang lại danh tiếng cho nghệ sĩ họ Kim.

Phải tới khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh mới gây được tiếng vang và trở nên nổi tiếng. Kim Ji Suk có vai diễn đầu tiên ở tác phẩm Tìm Lại Tình Yêu vào năm 2003. Tới năm 2006, anh bắt đầu được chú ý nhờ bộ phim Chàng Trai Vườn Nho hợp tác cùng Yoon Eun Hye. Kể từ đó đến nay, tài tử 8X tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm truyền hình như Personal Taste, Lại Là Oh Hae Young, When the Camellia Blooms…

Anh trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ loạt phim đình đám

Nguồn: Allkpop