Nam sinh trả 16,7 triệu/tuần thuê khách sạn gần trường học để được “đãi” sáng và không đóng tiền cọc

Căn phòng khoảng 20m2 trong khách sạn không cần trả tiền cọc, điện, nước,... khiến nam sinh này cảm thấy xứng đáng.

Hugo Hong là một du học sinh Trung Quốc đang học tập tại Melbourne (Úc). Sang Australia để học, nam sinh này lại không chọn thuê nhà trọ hay ở căn hộ dành cho sinh viên như nhiều du học sinh khác, mà quyết định thuê hẳn một phòng khách sạn làm nơi ở trong suốt thời gian học.

Lý do nam sinh thuê phòng 20m2 trong khách sạn ở để đi học?

Tháng 2/2025, Hugo Hong bắt đầu cuộc sống du học tại Melbourne. Thay vì tìm một căn phòng trọ như phần đông sinh viên quốc tế, anh chọn một khách sạn thuộc chuỗi nằm gần ga Southern Cross - một trong những khu vực giao thông nhộn nhịp của thành phố - làm nơi ở trong phần lớn thời gian học tập.

Căn phòng chỉ rộng khoảng 20m2 nhưng dự kiến sẽ trở thành "nhà" của Hugo từ tháng 2 đến khi kết thúc chương trình học vào tháng 11.

Hugo Hong thuê khách sạn ở. Ảnh: SBS.

Theo chia sẻ với SBS Mandarin, đây thực tế không phải lựa chọn đầu tiên của Hugo. Trước khi chuyển vào khách sạn, anh từng thử tìm nhà thuê tại Melbourne vào tháng 1 nhưng không thành công. Một trong những vấn đề khiến nam sinh này cân nhắc là thời hạn hợp đồng. Chương trình học năm đầu của Hugo kéo dài 9 tháng, trong khi nhiều hợp đồng thuê nhà tại Australia yêu cầu thời gian thuê khoảng 6 tháng hoặc 1 năm.

Nếu ký hợp đồng 1 năm nhưng chỉ ở Melbourne trong 9 tháng, Hugo sẽ phải tìm người thuê lại phần thời gian còn lại. Tuy nhiên, việc tìm người thuê lại không dễ dàng và nếu không thể sang nhượng, việc phá hợp đồng còn có thể ảnh hưởng đến lịch sử thuê nhà.

Bên cạnh đó, Hugo cũng đã xem qua nhiều khu căn hộ dành cho sinh viên nhưng không tìm được phương án phù hợp. Anh cho biết nhiều căn hộ sinh viên có diện tích khá nhỏ, thậm chí một số phòng chỉ có giường rộng khoảng 1,2m, còn khu vực phòng tắm cũng rất chật. Một số tòa nhà mà Hugo tìm hiểu cũng khiến anh băn khoăn về vấn đề an ninh, đặc biệt vào ban đêm khi khu vực lễ tân không phải lúc nào cũng có người trực.

Trong quá trình tìm chỗ ở, Hugo bắt đầu cân nhắc một phương án khác: thuê khách sạn dài hạn thay vì thuê nhà.

Khách sạn anh lựa chọn nằm trong khu vực có tuyến xe điện miễn phí, cách trường khoảng 10 phút di chuyển. Nơi đây cũng có sẵn phòng giặt, phòng gym và bữa sáng miễn phí.

Để tìm được mức giá phù hợp, Hugo chủ động liên hệ và thương lượng với 4 tập đoàn khách sạn. Cuối cùng, anh chọn nơi có mức giá mà mình đánh giá là hợp lý nhất.

Căn phòng 20m2 vừa đủ cho chàng trai sinh hoạt, ngủ nghỉ. Ảnh: SBS.

Giá niêm yết dành cho khách không có thẻ thành viên là khoảng 259 AUD/đêm (khoảng 4,76 triệu đồng). Sau khi thương lượng, Hugo thuê được phòng với giá 130 AUD/đêm (khoảng 2,39 triệu đồng), chỉ bằng khoảng một nửa giá niêm yết.

Tính theo tuần, nam sinh chi 910 AUD (khoảng 16,7 triệu đồng/tuần) để ở khách sạn.

Chi 16,7 triệu/tuần nhưng 0 đồng cọc, điện, nước...

Nhìn riêng tiền phòng, 910 AUD/tuần có thể khiến nhiều người cho rằng đây là một khoản chi khá lớn. Tuy nhiên, Hugo cho rằng cần tính cả những dịch vụ đi kèm. Mức 130 AUD/ngày đã bao gồm điện, nước, internet, bữa sáng, an ninh 24/7 và dịch vụ dọn phòng và không cần đóng tiền cọc như khi đi thuê phòng trọ hay các căn hộ

Trong khi đó, dữ liệu từ website UniLodge được SBS dẫn lại cho thấy năm 2025, một phòng đơn chỉ khoảng 13m2 tại một cơ sở lưu trú dành cho sinh viên có giá từ 570 AUD/tuần (khoảng 10,5 triệu đồng), tương đương khoảng 81 AUD/ngày (khoảng 1,49 triệu đồng). Mức này chưa bao gồm những khoản như bữa ăn, ga giường sạch, dụng cụ nhà bếp và phí vệ sinh khi trả phòng.

Vì vậy, Hugo cho rằng nếu tính riêng những dịch vụ đi kèm, khoản chi thêm cho khách sạn không quá chênh lệch so với việc tự thuê nhà rồi tự lo từng khoản.

Theo cách tính của anh, các dịch vụ bổ sung có giá trị gần 300 AUD/tuần (khoảng 5,5 triệu đồng).

"Bạn trừ những dịch vụ bổ sung đó đi thì gần như có mức giá tương đương thuê nhà bên ngoài, mà bạn lại chẳng phải lo gì", Hugo chia sẻ với SBS.

Sau khoảng một tháng rưỡi sống tại khách sạn, ngoài việc mua nước đóng chai và trả 4 AUD (khoảng 73.000 đồng) cho mỗi lần giặt sấy, Hugo cho biết anh gần như không phát sinh thêm chi phí liên quan đến chỗ ở.

Nam sinh cho biết thuê phòng khách sạn tiện hơn rất nhiều, chi phí cũng không chênh lệch với thuê phòng trọ là bao. Ảnh: SBS.

Tiền thuê khách sạn cũng được tích lũy điểm thành viên, sau đó có thể sử dụng cho một số dịch vụ liên quan.

Với Hugo, sự tiện lợi nằm ở những thứ rất nhỏ. Anh không phải tự mua túi rác, giấy vệ sinh, đồ dùng gia đình hay đau đầu nghĩ xem rác cần đem đi đâu.

Nếu trong phòng xảy ra vấn đề, anh chỉ cần liên hệ với lễ tân.

Hugo lấy ví dụ, một người bạn của anh từng gặp tình trạng trần nhà bị dột và phải chờ khoảng một tuần mới có người đến sửa. Trong khi đó, nếu phòng khách sạn có vấn đề, anh chỉ cần gọi lễ tân và yêu cầu hỗ trợ.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Hugo đánh giá cao lựa chọn của mình: thay vì phải tự quản lý một căn nhà, anh gần như chỉ cần trả một khoản phí cố định rồi sử dụng các dịch vụ đã có sẵn.

Hugo từng có kinh nghiệm thuê khách sạn dài hạn trước đó. Trong thời gian COVID-19, khi nhiều khách sạn tại Trung Quốc tung ra các chương trình giảm giá mạnh, anh từng thương lượng với một khách sạn 5 sao để thuê phòng trong một tháng với giá chỉ bằng khoảng 30-40% mức niêm yết trên website.

Trải nghiệm đó khiến Hugo nảy ra ý tưởng áp dụng cách tương tự khi sang Australia: không nhất thiết phải thuê khách sạn theo giá niêm yết, mà có thể thương lượng nếu cam kết ở dài ngày.

Sau khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, Hugo cho biết gần như ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn từ những người muốn hỏi kinh nghiệm thuê khách sạn dài hạn.

Một số người cho rằng cách này có thể giúp sinh viên không phải mua nội thất, đồ dùng hay tự dọn dẹp, đồng thời vẫn có bữa sáng và các tiện ích của khách sạn.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng có những điểm cần cân nhắc.

Phó giáo sư Shi Song thuộc Khoa Môi trường xây dựng, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), cho rằng Australia có nhiều hình thức nhà ở khác nhau và sinh viên quốc tế cần lựa chọn dựa trên nhu cầu cá nhân.

Theo ông, khách sạn có thể giải quyết nhu cầu chỗ ở trong ngắn hạn nhưng không nhất thiết phù hợp với tất cả du học sinh. So với các hình thức lưu trú khác, khách sạn không phải lúc nào cũng tạo được môi trường học tập và giao tiếp xã hội phù hợp với đời sống sinh viên. Chi phí cũng không phải thấp.

Một vấn đề khác nằm ở quyền lợi pháp lý.

Theo chuyên gia, khi thuê nhà theo hình thức nhà ở thông thường, người thuê được điều chỉnh bởi các quy định về thuê nhà ở. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, có những cơ quan và cơ chế hỗ trợ người thuê.

Nhưng nếu ở khách sạn, giao dịch này về bản chất là một hoạt động thương mại. Khi phát sinh tranh chấp, chẳng hạn liên quan đến thời hạn lưu trú, cách giải quyết có thể khác với quan hệ thuê nhà thông thường.

Vì thế, câu chuyện của Hugo cho thấy một cách tiếp cận khá khác với đời sống du học sinh quen thuộc: thay vì thuê một căn nhà rồi tự lo mọi thứ, anh trả gần 17 triệu đồng mỗi tuần để đổi lấy một không gian 20m2 cùng một loạt dịch vụ đi kèm.

Với Hugo, đây là khoản tiền đáng trả cho sự thuận tiện. Nhưng với những người khác, bài toán chi phí, diện tích, môi trường học tập và quyền lợi khi xảy ra tranh chấp vẫn cần được cân nhắc trước khi quyết định.