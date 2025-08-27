Năm 2009, thí sinh tên Hà Xuyên Dương thi đại học đạt 659 điểm, trở thành thủ khoa khối Văn toàn thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Thành tích này cũng nằm trong dự đoán, bởi từ trước đến nay, Hà Xuyên Dương luôn học rất giỏi, ngay cả trong lớp chọn của trường anh cũng luôn nằm trong tốp đầu. Trong nhiều kỳ thi thử, anh đã vượt qua mức điểm chuẩn của các trường danh tiếng như Thanh Hoa, Bắc Đại. Và ngôi trường trong mơ của anh chính là Đại học Bắc Kinh.

Khi kết quả công bố, tên anh xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn tại Trùng Khánh. Cùng lúc đó, điện thoại từ các trường đại học hàng đầu liên tục gọi đến, trong đó có cả Bắc Đại. Không lâu sau, Hà Xuyên Dương đã ký thỏa thuận nhập học ngành Quản lý của Bắc Đại, chờ ngày khai giảng.

Thế nhưng, ngay khi giấc mơ chỉ còn một bước nữa là thành hiện thực, Đại học Bắc Kinh bất ngờ lật lại vấn đề, tuyên bố “tuyệt đối sẽ không tuyển sinh viên như vậy”.

Hà Xuyên Dương

Nguyên nhân là Bắc Đại phát hiện hồ sơ của Hà Xuyên Dương có dấu hiệu giả mạo dân tộc: anh vốn là người Hán, nhưng trong CMND lại ghi là người Thổ Gia. Mà ai cũng biết, trong kỳ thi đại học, một số dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên, nhiều nhất lên đến 20 điểm.

Nhờ “biến” từ người Hán thành người Thổ Gia, Hà Xuyên Dương đã được cộng thêm 20 điểm trong kỳ thi. Chỉ cần một điểm cũng đủ thay đổi thứ hạng của hàng vạn thí sinh, huống chi là 20 điểm – ý nghĩa của nó vô cùng lớn.

Sự việc bại lộ, Hà Xuyên Dương một lần nữa lên trang nhất, nhưng lần này là trong nghi vấn và chỉ trích. Bắc Đại từ chối, rồi đến Đại học Hồng Kông, kéo theo hàng loạt trường khác. Cuối cùng, dù là thủ khoa toàn thành phố, anh vẫn rơi vào cảnh “rớt đại học” – điều khó ai tin nổi, nhưng lại là sự thật.

Vì sao phải gian lận?

Câu hỏi đặt ra: Học lực xuất sắc như vậy, tại sao Hà Xuyên Dương và gia đình vẫn tìm cách gian lận để cộng điểm?

Hà Xuyên Dương sinh ra trong một gia đình trí thức cao: cha là Giám đốc tuyển sinh thành phố Vu Sơn, mẹ là Phó giám đốc một cơ quan địa phương. Từ nhỏ, anh yêu thích văn học, thông minh, luôn là “con nhà người ta” trong mắt mọi người.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp THCS, anh thi vào trường Nam Khai Trung học với 677 điểm – thành tích rất xuất sắc. Thực ra, chỉ cần giữ vững phong độ, việc vào một trường đại học danh tiếng là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng cha mẹ anh vẫn chưa yên tâm, họ muốn có thêm “tấm bảo hiểm”.

Họ nghe nói rằng, một số dân tộc thiểu số sẽ được cộng thêm điểm trong kỳ thi đại học – tối đa tới 20 điểm. Mà trong cuộc thi như chiến trường, 1 điểm đã có thể loại bỏ hàng vạn đối thủ, 20 điểm có thể xoay chuyển cả số phận.

Thế là, cha anh nhờ mối quan hệ tìm đến Cục trưởng Cục Dân chính, mẹ anh lo giấy tờ. Sau một loạt thủ tục, Hà Xuyên Dương chính thức được “chuyển đổi” từ dân tộc Hán sang dân tộc Thổ Gia.

Ban đầu, cha mẹ anh chỉ muốn con trai có thêm lợi thế để chắc chắn vào đại học tốt. Nhưng không ngờ, anh lại thi xuất sắc đến mức thành thủ khoa. Cũng chính nhờ danh hiệu ấy mà Bắc Đại phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng, và sự thật bị phơi bày.

Bắc Đại tuyên bố “tuyệt đối không tuyển sinh viên kiểu này”, đồng nghĩa với việc án tử dành cho cơ hội đại học của anh. Bắc Đại không dám nhận, các trường khác càng không, chẳng ai muốn làm mất uy tín. Và thế là, một thủ khoa “ngã ngựa” ngay tại ngưỡng cửa.

Cái giá phải trả và sự trở lại

Sau khi sự việc vỡ lở, cha mẹ Hà Xuyên Dương cùng những người liên quan đều bị xử lý kỷ luật, riêng cha mẹ anh bị giáng chức. Có thể nói, quyết định sai lầm này vừa hại con, vừa hại chính mình.

Nhưng bản thân Hà Xuyên Dương không vì thế mà gục ngã. Anh chọn học lại một năm, rồi tham gia kỳ thi đại học lần nữa. Kết quả, điểm số năm sau của anh còn cao hơn năm trước 15 điểm, dù không còn là thủ khoa, chỉ đứng trong top 10 toàn tỉnh. Nhưng lần này, điều quan trọng không còn là danh hiệu, mà là việc anh đã dựa vào thực lực thật sự để được Đại học Bắc Kinh trao cơ hội.

Bắc Đại cũng thể hiện sự khoan dung, bởi sự gian lận trước đó vốn do cha mẹ anh sắp đặt, không phải lỗi trực tiếp từ anh. Và như vậy, giấc mơ của Hà Xuyên Dương cuối cùng cũng thành hiện thực.

Ngày nhập học, nhiều phóng viên tìm đến phỏng vấn. Trước ống kính, Hà Xuyên Dương đã tự tin và bình thản hơn, bởi anh biết lần này mình đường đường chính chính bước vào cánh cổng Bắc Đại.

Bài học rút ra

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc có thể thay đổi cả số phận, thậm chí là cả một gia tộc. Chính vì vậy, nhiều người mới nảy sinh ý định gian lận, dùng thủ đoạn ngoài học lực để đạt mục đích.

Nhưng câu chuyện của Hà Xuyên Dương là minh chứng: đường tắt có thể đưa ta lên cao trong chốc lát, nhưng chỉ sự nỗ lực chân chính mới giúp ta đứng vững lâu dài.

Làm người, tốt nhất vẫn là sống ngay thẳng, chân thành và dựa vào thực lực của bản thân.