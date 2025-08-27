Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam (VEC) tại Đông Anh sẽ trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách và người dân Thủ đô. Để đảm bảo việc di chuyển thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội đã triển khai 20 tuyến xe buýt đặc biệt, kết nối từ trung tâm, các cửa ngõ thành phố và sân bay Nội Bài đến triển lãm.
Tổng cộng 68 xe, với 850 lượt xe/ngày, được bố trí theo 6 hướng chính:
1. Hướng từ trung tâm thành phố
Các tuyến: 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC, xuất phát từ Cầu Giấy, Kim Mã – Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City. Lộ trình đi qua các trục Lý Thường Kiệt, Trần Nhật Duật, cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, cầu Đông Trù trước khi tới Trung tâm Triển lãm.
2. Hướng phía Đông
Xuất phát từ Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, gồm 3 tuyến: 122TC, E02TC, E10TC. Lộ trình đi qua Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, cầu Đuống, Thiên Đức, Trường Sa, kết nối trực tiếp đến triển lãm.
3. Hướng phía Tây
Các tuyến: 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC, xuất phát từ Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ. Đi qua Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, Lý Sơn.
4. Hướng phía Nam
Các tuyến: 32TC1, 24TC, từ Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, đi qua Giải Phóng, Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Văn Linh, cầu Đông Trù và Trường Sa.
5. Hướng phía Bắc
Tuyến 15TC, 93TC xuất phát từ Bắc Sơn – bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã và Phố Nỉ – Trung tâm Thương mại Bình An, kết nối trực tiếp đến Trường Sa và Trung tâm Triển lãm.
6. Hướng từ sân bay Nội Bài
Tuyến 90TC và E10 phục vụ du khách đi thẳng tới triển lãm và ngược lại.
Đặc biệt, tất cả xe buýt phục vụ triển lãm đều có biển phụ ghi rõ "Trung tâm Triển lãm Việt Nam" trước xe, giúp hành khách dễ dàng nhận diện. Thời gian áp dụng:
- Từ 12/8 đến 5/9: 6 tuyến hoạt động liên tục (43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC).
- Từ 28/8 đến 5/9: tăng cường thêm 12 tuyến còn lại để đáp ứng lượng khách đông đúc.
LỘ TRÌNH CHI TIẾT của 20 tuyến xe buýt sang Trung tâm triển lãm quốc gia Đông Anh - VEC. Danh sách được lấy từ website "A80 - Tự hào Việt Nam".
|Hướng tuyến từ Trung tâm Thành phố (Trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã, ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City)
|43TC
|Chiều đi
|Kim Mã - Hào Nam - Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên - Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh – Lý Thái Tổ - Trần Nhật Duật – Yên Phụ - ĐTC Long Biên – Yên Phụ - Trần Nhật Duật - cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa - Hào Nam - Giang Văn Minh - Kim Mã - Kim Mã (số 1 Kim Mã).
|31TC1
|Chiều đi
|Đại học Bách Khoa (điểm đỗ đầu bến tuyến 31) - Trần Đại Nghĩa - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh – Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trần Đại Nghĩa - Đại học Bách Khoa (điểm đỗ đầu bến tuyến 31).
|96TC
|Chiều đi
|Cầu Giấy (Bãi đỗ xe Cầu Giấy) - Cầu Giấy - Bưởi - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi - Cầu Giấy - Cầu Giấy (Bãi đỗ xe Cầu Giấy)
|23TC
|Chiều đi
|Ga Hà Nội - Lê Duẩn - Giải Phóng - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Giải Phóng - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Ga Hà Nội
|E08TC
|Chiều đi
|Khu đô thị Times City - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam- Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - Cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Quay đầu tại điểm mở đối diện ngõ 379 Minh Khai - Minh Khai - Khu đô thị Times City.
|Hướng tuyến phía Đông Thành phố (Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, Quốc lộ 5)
|122TC
|Chiều đi
|Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - Thiên Đức (Quốc lộ 3) - Đê Phương Trạch - Rẽ phải vào đường Đông Hội - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Đê Tàm Xá - Đê tả Sông Hồng - Võng La - Tỉnh lộ 23 - Đường nội bộ khu công nghiệp bắc Thăng Long - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Bãi đỗ xe KCN Bắc Thăng Long)
|Chiều về
|Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Bãi đỗ xe KCN Bắc Thăng Long) - Đường nội bộ khu công nghiệp Thăng Long - Tỉnh lộ 23 - Vòng xoay gầm cầu vượt Kim Chung - Tỉnh lộ 23 - Võng La - Đê Sông Hồng - Đê Tàm Xá - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Đê Phương Trạch - Thiên Đức (Quốc lộ 3) - cầu Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn - Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm - Bến xe Gia Lâm.
|E02TC
|Chiều đi
|Khu đô thị Ocean Park - Đại Tây Dương - Thành Trung - Ngô Xuân Quảng - Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Trần Danh Tuyên - Đoàn Khuê - Trường Lâm - Ngô Gia Tự - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Ngô Gia Tự - Trường Lâm - Đoàn Khuê - Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận - Ngô Xuân Quảng - Thành Tung - Đại Tây Dương - Khu đô thị Ocean Park
|E10TC
|Chiều đi
|Khu đô thị Ocean Park - Lý Thánh Tông - Cổ Linh - Hồng Tiến - Hoàng Minh Đạo - Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn - Hoàng Minh Đạo - Hồng Tiến - Cổ Linh - Lý Thánh Tông - Khu đô thị Ocean Park
|Hướng tuyến phía Tây Thành phố (Nhổn, Yên Nghĩa, Đại học Mỏ, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City)
|34TC
|Chiều đi
|Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Quay đầu tại điểm mở (giữa trụ T296-T297 đường vành đai 3 trên cao) - Phạm Hùng - Xuân Thủy - Cầu Giấy (đường dưới) - Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hè trước tường rào trường Đại học Giao thông vận tải) - Cầu Giấy (đường trên) - Bưởi (đường dưới) - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Khảm - Bến xe Gia Lâm.
|Chiều về
|Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi (đường dưới) - Cầu Giấy (đường dưới) - Cầu Giấy (đường trên) - Điểm trung chuyển Cầu Giấy (hè trước tường rào vườn thú Hà Nội) - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Hùng - Bến xe Mỹ Đình.
|32TC2
|Chiều đi
|Nhổn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Hoàng Sa - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam – Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Nhổn.
|02TC
|Chiều đi
|Bến xe Yên Nghĩa - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Trường Chinh - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh – Lý Sơn – cầu Đông Trù – Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam – Trường Sa - cầu Đông Trù – Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - ngã tư Sở - Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - Bến xe Yên Nghĩa
|31TC2
|Chiều đi
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo - Minh Tảo - Nguyễn Xuân Khoát - Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Đình Tứ - Phố Viên - Đại học Mỏ địa chất
|Chiều về
|Đại học Mỏ địa chất - Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Nguyễn Xuân Khoái - Minh Tảo - Xuân La - Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.
|E09TC
|Chiều đi
|Khu đô thị Smart City (đối diện Vincom Mega Mall) - đường nội bộ Khu đô thị Smart City - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Nguyễn Xuân Khoát - Minh Tảo - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Xuân La - Minh Tảo - Nguyễn Xuân Khoát - Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - đường nội bộ Khu đô thị Smart City - Khu đô thị Smart City (đối diện Vincom Mega Mall)
|Hướng tuyến phía Nam Thành phố (Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda)
|32TC1
|Chiều đi
|Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy – Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh – Lý Sơn – Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam – Trường Sa – Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh – Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Giải Phóng - quay đầu tại ngã 3 Giải Phóng - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát
|24TC
|Chiều đi
|Khu đô thị Gamuda – Tam Trinh – Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy – Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh – Lý Sơn – cầu Đông Trù - Trường Sa – Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Chiều về
|Trung tâm triển lãm Việt Nam – Trường Sa – cầu Đông Trù - Lý Sơn – Nguyễn Văn Linh – Đàm Quang Trung – cầu Vĩnh Tuy – Minh Khai – Tam Trinh – Khu đô thị Gamuda.
|Hướng tuyến phía Bắc Thành phố (Phố Nỉ, Bắc Sơn)
|15TC
|Chiều đi
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Ngã 3 Dâu Canh - Quốc lộ 3 - Phố Nỉ
|Chiều về
|Phố Nỉ - Quốc lộ 3 - Ngã 3 Dâu Canh - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|93TC
|Chiều đi
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Quốc lộ 3 - Tỉnh lộ 35 - Bắc Sơn
|Chiều về
|Bắc Sơn - Tỉnh lộ 35 - Quốc lộ 3 - Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - Hoàng Sa - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam
|Hướng tuyến từ sân bay Nội Bài
|90TC
|Chiều đi
|Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt - Sân bay Nội Bài
|Chiều về
|Sân bay Nội Bài - Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam