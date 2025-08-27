Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam (VEC) tại Đông Anh sẽ trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách và người dân Thủ đô. Để đảm bảo việc di chuyển thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội đã triển khai 20 tuyến xe buýt đặc biệt, kết nối từ trung tâm, các cửa ngõ thành phố và sân bay Nội Bài đến triển lãm.

Tổng cộng 68 xe, với 850 lượt xe/ngày, được bố trí theo 6 hướng chính:

1. Hướng từ trung tâm thành phố

Các tuyến: 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC, xuất phát từ Cầu Giấy, Kim Mã – Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City. Lộ trình đi qua các trục Lý Thường Kiệt, Trần Nhật Duật, cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, cầu Đông Trù trước khi tới Trung tâm Triển lãm.

2. Hướng phía Đông

Xuất phát từ Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, gồm 3 tuyến: 122TC, E02TC, E10TC. Lộ trình đi qua Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, cầu Đuống, Thiên Đức, Trường Sa, kết nối trực tiếp đến triển lãm.

3. Hướng phía Tây

Các tuyến: 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC, xuất phát từ Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ. Đi qua Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, Lý Sơn.

Hà Nội đã triển khai 20 tuyến xe buýt đặc biệt, kết nối từ trung tâm, các cửa ngõ thành phố và sân bay Nội Bài đến Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam (VEC) tại Đông Anh. (Ảnh: Tiền Phong)

4. Hướng phía Nam

Các tuyến: 32TC1, 24TC, từ Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, đi qua Giải Phóng, Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Văn Linh, cầu Đông Trù và Trường Sa.

5. Hướng phía Bắc

Tuyến 15TC, 93TC xuất phát từ Bắc Sơn – bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã và Phố Nỉ – Trung tâm Thương mại Bình An, kết nối trực tiếp đến Trường Sa và Trung tâm Triển lãm.

6. Hướng từ sân bay Nội Bài

Tuyến 90TC và E10 phục vụ du khách đi thẳng tới triển lãm và ngược lại.

Đặc biệt, tất cả xe buýt phục vụ triển lãm đều có biển phụ ghi rõ "Trung tâm Triển lãm Việt Nam" trước xe, giúp hành khách dễ dàng nhận diện. Thời gian áp dụng:

Từ 12/8 đến 5/9 : 6 tuyến hoạt động liên tục (43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC).

: 6 tuyến hoạt động liên tục (43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC). Từ 28/8 đến 5/9: tăng cường thêm 12 tuyến còn lại để đáp ứng lượng khách đông đúc.

LỘ TRÌNH CHI TIẾT của 20 tuyến xe buýt sang Trung tâm triển lãm quốc gia Đông Anh - VEC. Danh sách được lấy từ website "A80 - Tự hào Việt Nam".