Khi các sự kiện diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám diễn ra tại Hà Nội, nhiều khu vực trọng điểm sẽ có các điểm hỗ trợ y tế, trạm cấp cứu và xe cứu thương túc trực.

Vậy nếu cần hỗ trợ y tế có thể tìm kiếm thông tin nhanh nhất ở đâu, câu trả lời là "chỉ cần mở nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam", bạn có thể tra cứu ngay lập tức thông tin về các điểm y tế, trạm cấp cứu gần nhất để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.

Nếu cần hỗ trợ y tế có thể tìm kiếm thông tin, bạn chỉ cần mở nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam.

Khi vào website hoặc ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam, chỉ cần cuộn (hoặc vuốt) xuống một chút, ở giữa trang chủ, có một Bản đồ tương tác thời gian thực.

Tại bản đồ này, tuy vẫn dựa trên nền tảng của Google Maps, nhưng đã được "đính" đầy đủ những thông tin theo các thông báo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội. Đây là điều đặc biệt mà chỉ có ở A80 - Tự hào Việt Nam có, còn bản đồ thông thường của Google sẽ không có.

Khi chọn vào tab "Hỗ trợ Y tế" trên bản đồ, bạn sẽ thấy các điểm hỗ trợ y tế trên bản đồ Hà Nội với phần hình ảnh màu xanh là Vùng sự kiện.

Khi bấm vào nút dấu hình chữ thập bất kỳ ta sẽ nhận được thông tin của Điểm hỗ trợ y tế nằm trên đường phố và khu vực cụ thể nào.

Điểm hỗ trợ y tế và số hotline cấp cứu

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành, Sở Y tế Hà Nội đã lên kế hoạch bố trí các điểm hỗ trợ y tế tại nhiều khu vực trọng yếu trong suốt các sự kiện:

Điểm cấp cứu y tế: Được đặt tại các địa điểm lớn như Quảng trường Ba Đình, Nhà hát Lớn, Mỹ Đình, và Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh.

Số hotline cấp cứu 115: Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân có thể gọi ngay 115 để được giúp đỡ. Các trạm cấp cứu lưu động và xe cứu thương sẽ luôn túc trực tại các khu vực đông người như Quảng trường Ba Đình và Nhà hát Lớn.

Các trạm y tế sẽ cung cấp dịch vụ sơ cứu cho những trường hợp bị ngất xỉu, gặp sự cố về sức khỏe trong đám đông hoặc bị thương nhẹ. Ngoài ra, các tổ y tế di động cũng sẽ được triển khai để phản ứng nhanh với các tình huống y tế cần xử lý kịp thời.

Các cơ sở y tế phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Nền tảng số "A80 – Tự hào Việt Nam": Giải pháp hữu ích cho mọi người

Ngoài sự chuẩn bị chu đáo về các điểm hỗ trợ y tế, nền tảng số "A80 – Tự hào Việt Nam" ra đời như một "cẩm nang điện tử" giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin y tế khẩn cấp và các tiện ích công cộng.

Chỉ cần truy cập A80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng A80 trên App Store và Google Play, người dân sẽ có thể tra cứu các thông tin sau:

Trợ lý A80: Hỏi nhu cầu gì cũng có thể đáp ứng

Nền tảng A80 không chỉ giúp người dân tra cứu các thông tin cần thiết về y tế, mà còn tích hợp chatbot AI – trợ lý ảo thông minh, giúp trả lời các câu hỏi tức thì. Bạn chỉ cần hỏi các câu đơn giản như:

Trạm y tế gần công viên Thống Nhất ở đâu?

Với trợ lý A80, mọi thông tin về y tế sẽ có ngay trong tầm tay, giúp người tham gia lễ hội chủ động hơn trong việc tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết.

Công tác hỗ trợ y tế trong dịp lễ A80 được triển khai toàn diện từ các điểm sơ cứu đến các tổ cấp cứu lưu động, xe cứu thương. Nhờ vào nền tảng số "A80 – Tự hào Việt Nam", người dân và du khách sẽ dễ dàng cập nhật thông tin về trạm y tế, lều cứu hộ và số cấp cứu 115 mọi lúc mọi nơi, giúp tham gia sự kiện một cách an toàn và thuận tiện nhất.