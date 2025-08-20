Bản đồ thời gian thực xem các tuyến phố, khu vực tiến hành CẤM ĐƯỜNG: Không cần 'học thuộc lòng' nữa!

Câu trả lời là: "Không", chỉ cần làm một thao tác đơn giản là: truy cập website "A80 - Tự hào Việt Nam" (tại địa chỉ A80.hanoi.gov.vn), hoặc cài đặt ứng dụng cùng tên trên cả Apps Store, Google Play.

Khi vào website hoặc ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam, chỉ cần cuộn (hoặc vuốt) xuống một chút, ở giữa trang chủ, có một Bản đồ tương tác thời gian thực.

Tại bản đồ này, tuy vẫn dựa trên nền tảng của Google Maps, nhưng đã được "đính" đầy đủ những thông tin theo các thông báo mới nhất của Công an TP Hà Nội. Đây là điều đặc biệt mà chỉ có ở A80 - Tự hào Việt Nam có, còn bản đồ thông thường của Google sẽ không có.

Khi chọn vào tab "Cấm đường" trên bản đồ, bạn sẽ thấy 2 tác vụ.

1. Tác vụ "Theo thời gian thực". Ví dụ như trong ảnh bên dưới, thời điểm khoảng 15h15 ngày 20/8, không có tuyến đường nào áp dụng cấm, vì thế hình ảnh sẽ báo màu xanh.

2. Tác vụ "Lịch trình cấm đường". Ví dụ như hình bên dưới, bạn sẽ luôn luôn được thấy bài viết cập nhật mới nhất và chính xác thông tin cấm đường của Công an TP Hà Nội.

Thông tin lịch trình cấm đường được cập nhật nhanh theo Công an TP Hà Nội, trên web A80.hanoi.gov.vn

Theo tìm hiểu của người viết, ngoài tiện ích về theo dõi cấm đường, đến thời điểm này có 3 nhóm tiện ích khác đã sẵn sàng và đầy đủ trên bản đồ này gồm:

* Các điểm bố trí bệnh viện, tổ y tế, xe cứu thương, rộng khắp quanh khu vực sự kiện diễu binh - diễu hành.

* Hơn 1000 điểm vệ sinh công cộng phục vụ nhân dân.

* Hàng trăm điểm lắp màn hình LED lớn trên khắp các phố, trung tâm thương mại, và xã phường, để tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành khắp cả nước sáng 2/9.

Được biết, TP Hà Nội cũng đang gấp rút triển khai hệ thống điểm gửi xe chính thức phục vụ nhân dân, và có thể sẽ sớm xuất hiện trên Bản đồ A80 này.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam” để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.



