Nam sinh Hong Kong (Trung Quốc) bị truy tố vì quay lén bạn trong nhà tắm ký túc xá

Mạnh Dương |

Một sinh viên 23 tuổi của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) đã nhận tội quay lén hai bạn nam cùng lớp trong phòng tắm ký túc xá của trường.

Nam sinh Hong Kong (Trung Quốc) bị truy tố vì quay lén bạn trong nhà tắm ký túc xá- Ảnh 1.

(Ảnh: The Standard)

Theo tờ The Standard, phiên tòa xét xử diễn ra ngày 9/10 tại Tòa sơ thẩm Eastern. Bị cáo Chung Chun-yu, 23 tuổi, bị buộc hai tội danh quay lén sau khi bị phát hiện ghi hình hai bạn học trong phòng tắm nam tại ký túc xá Madam S. H. Ho Residence for Medical Students vào tháng 9/2024.

Tòa án cho biết Chung đã đặt điện thoại vào một chiếc giỏ rỗng, phủ khăn bên trên để quay trộm các nạn nhân khi họ đang tắm. Hành vi này bị phát hiện khi một trong hai người tìm thấy thiết bị và trình báo.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết động cơ xuất phát từ ham muốn tình dục và sự tò mò về cơ thể nam giới. Luật sư bào chữa khẳng định đây là "hành vi đơn lẻ" và đề nghị tòa xem xét các yếu tố nhân thân của bị cáo.

Thẩm phán ghi nhận việc nhận tội sớm của Chung và cho biết sẽ cân nhắc tình tiết giảm nhẹ trước khi tuyên án. Chung được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500 đôla Hong Kong trong khi chờ tuyên án vào ngày 14/11.

