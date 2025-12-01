Trong môi trường học tập cạnh tranh ngày nay, không ít học sinh phải gồng mình để vừa đạt thành tích, vừa không làm cha mẹ thất vọng. Những câu chuyện về áp lực học hành và kỳ vọng quá lớn đôi khi không chỉ khiến trẻ mệt mỏi mà còn dẫn đến những kết cục đau lòng, nhắc nhở phụ huynh về tầm quan trọng của việc lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc con trẻ.

Một trong những câu chuyện từng gây xôn xao dư luận là vụ việc của Hồ Hâm Vũ, 15 tuổi, học sinh lớp 5, khối 1, trường Trung học Trí Viễn, huyện Thiên Sơn, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Cậu học trò xuất sắc bất ngờ mất tích.

Theo đó, vào buổi tối định kỳ học tự học, cô Trương Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, khối 1, phát hiện Hồ Hâm Vũ không có mặt. Cậu bé vốn ngoan ngoãn, học giỏi và luôn đi học đầy đủ, nên việc vắng mặt khiến cô lo lắng.

Một vài học sinh kể rằng chiều hôm đó, họ thấy Hồ Hâm Vũ đi ra từ ký túc xá và dường như hướng về vườn Cư Nguyên. Do cậu trông không vui, các bạn chỉ để cậu đi một mình, không hỏi thêm gì. Khi cô Trương kiểm tra camera giám sát, mọi thứ trùng khớp, nhưng từ vườn Cư Nguyên trở đi, không còn dấu vết nào. Cậu bé như biến mất vào hư không.

Nam sinh đi ra ngoài và không quay trở lại.

Nhà trường lập tức báo cáo phụ huynh và cảnh sát. Các đội tìm kiếm đã rà khắp khuôn viên trường, ký túc xá và khu vực lân cận, thậm chí triển khai chó nghiệp vụ, nhưng vẫn không tìm thấy Hồ Hâm Vũ. Sự mất tích nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng và phụ huynh cả nước dõi theo từng diễn biến với hy vọng cậu bé sẽ trở về an toàn.

Sau 106 ngày tìm kiếm, thi thể Hồ Hâm Vũ được phát hiện trong một kho thóc bỏ hoang gần trường. Cậu đã treo cổ, và xác nhận của pháp y cho thấy không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài hay chất độc nào. Một cậu bé vốn tràn đầy sức sống đã ra đi, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình.

Sự ra đi của nam sinh khiến mọi người bất ngờ.

Được biết, Hồ Hâm Vũ sinh ra trong một gia đình lao động, là con út được cưng chiều. Khi anh trai học kém, phải đi học nghề, gia đình đặt tất cả kỳ vọng vào Hâm Vũ. Cậu học giỏi, thông minh, đứng đầu lớp, luôn hòa đồng với bạn bè - hình mẫu "con nhà người ta" mà bất cứ cha mẹ nào cũng tự hào.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt trong lớp trọng điểm khiến thành tích xuất sắc trước kia trở nên bình thường. Áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ và môi trường học tập khiến Hồ Hâm Vũ dần im lặng, khép mình. Những lời động viên nhẹ nhàng của mẹ đôi khi lại trở thành xiềng xích vô hình trong mắt cậu: "Không sao đâu, lần sau con sẽ làm tốt hơn".

Dù đã cố gắng nhiều, cậu vẫn cảm thấy không đủ tốt, và những lời kêu than thầm lặng trong lòng không bao giờ được ai thấu hiểu. Khi cha mẹ hỏi chuyện học hành, cậu chỉ dám thổ lộ một câu ngắn: "Con mệt quá, con không muốn học nữa". Một lời cầu cứu, nhưng lại bị hiểu lầm là vô lý.

Khi phát hiện ra Hồ Hâm Vũ, trên người cậu, cảnh sát tìm thấy một máy ghi âm và một tờ giấy nhỏ ghi chữ: "Lời trăn trối". Nội dung đoạn ghi âm khiến cha mẹ suy sụp:

"Bố mẹ ơi, con xin lỗi, con không thể chịu nổi kỳ vọng quá lớn. Con muốn cố gắng, nhưng con không thể…"

Một chàng trai trẻ, vốn tràn đầy nhiệt huyết, đã chọn cách rời bỏ thế giới vì áp lực học tập và gia đình.

Sự quan tâm từ gia đình cũng là điều khiến cậu áp lực.

Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt ngày nay, không hiếm những học sinh xuất sắc, chăm chỉ, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, cô đơn và bị áp lực đè nặng. Khi trẻ không được lắng nghe, những tín hiệu thầm lặng mà chúng gửi đi có thể bị hiểu nhầm, dẫn đến hậu quả khó lường.

Phụ huynh cần nhận ra rằng tình yêu thương không chỉ là đặt kỳ vọng hay thúc ép con đạt thành tích cao, mà còn là sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc thực sự của con. Những lời động viên nhẹ nhàng, những buổi trò chuyện để con chia sẻ khó khăn, hay việc chấp nhận rằng con có thể thất bại, đôi khi quan trọng hơn bất cứ bài kiểm tra hay điểm số nào.

Với học sinh, câu chuyện này cũng là lời nhắc rằng không nên giữ mọi áp lực một mình. Khi cảm thấy mệt mỏi hay quá tải, hãy tìm người đáng tin cậy để chia sẻ là bạn bè, thầy cô hay phụ huynh, thay vì tự giam mình trong im lặng. Sức khỏe tinh thần quan trọng không kém thành tích học tập, và việc biết nhờ giúp đỡ không phải là yếu đuối.

Kỳ vọng đúng cách và lắng nghe con trẻ chính là chìa khóa để tránh những bi kịch không đáng có.