Trong tháng 10 âm lịch, vận trình của bốn con giáp Dần, Thìn, Thân, Hợi có những nét riêng biệt cần được lưu ý chi tiết. Trong khi 2 con giáp phát tài phát lộc thì cũng có 2 con giáp cần phải có những sự thận trọng trong công việc để tránh thất thoát tài chính. Hãy xem bạn thuộc con giáp nào dưới đây nhé.

Hai con giáp nhiều may mắn và tài lộc:

Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp có một tháng 10 âm lịch rực rỡ, được sao Thái Dương (biểu tượng của sự quyền quý, may mắn tột đỉnh) chiếu mệnh, mang lại năng lượng cực vượng trên mọi phương diện, nên biết tận dụng cơ may này để làm giàu.

- Tài lộc: Tài chính bùng nổ mạnh mẽ. Nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ các nguồn đầu tư, kinh doanh bên ngoài. Tuổi Dần có trực giác nhạy bén, giúp họ đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khả năng "trúng lớn" rất cao. Đây là thời điểm vàng để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc thử sức với những dự án táo bạo.

- Sự nghiệp: Con đường công danh sự nghiệp hanh thông tuyệt đối. Con giáp tuổi Dần được cấp trên tin tưởng tuyệt đối, có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc được giao trọng trách quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sự quyết đoán được phát huy tối đa.

- Tình duyên & Sức khỏe: Tình cảm lứa đôi nồng thắm. Sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn.

Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được sao Thái Âm (biểu tượng của sự hòa hợp, quý nhân) và Lộc Mã chiếu mệnh, mang đến nhiều cơ hội bất ngờ và sự giúp đỡ kịp thời.

- Tài lộc: Các khó khăn tài chính trước đây được giải quyết nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân (có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác). Dòng tiền lưu thông thuận lợi, có cơ hội "trúng lớn" từ các hợp đồng ký kết bất ngờ hoặc các khoản đầu tư đã được lên kế hoạch từ trước.

- Sự nghiệp: Mọi kế hoạch công việc tiến triển suôn sẻ. Khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề linh hoạt giúp tuổi Thìn ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Môi trường làm việc hòa khí, ít cạnh tranh.

- Tình duyên & Sức khỏe: Tình cảm êm ấm, gia đình hòa thuận. Sức khỏe ổn định, nhưng cần cân bằng công việc để tránh căng thẳng.

Trong khi đó, có 2 con giáp cần lưu ý đến năng lượng tiêu cực từ sao Thái Tuế hoặc Kiếp Sát có thể ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ.

Con giáp tuổi Thân

Tuổi Thân dù có vận tình duyên tốt nhưng lại gặp nhiều thách thức trong công việc và giao tiếp trong tháng 10 âm lịch.

- Sự nghiệp: Có nguy cơ vướng vào thị phi, hiểu lầm hoặc tranh chấp không đáng có tại nơi làm việc. Cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, cản trở tiến độ công việc. Mọi quyết định hợp tác làm ăn lớn cần phải suy xét kỹ lưỡng, tránh tin người thái quá.

- Tài lộc: Cần quản lý chi tiêu chặt chẽ, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay mượn tiền bạc trong tháng này để tránh thất thoát tài chính.

- Lời khuyên: Con giáp này nên giữ thái độ khiêm tốn, "dĩ hòa vi quý", tập trung vào nhiệm vụ chính. Hạn chế buôn chuyện hoặc đưa ra ý kiến cá nhân về người khác. Nói tóm lại, con giáp tuổi Thân nên khéo léo và cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh bị thiệt thòi.

Con giáp tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi có thể bị năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến sự tập trung và sự ổn định trong công việc.

- Sự nghiệp: Dễ bị phân tán tư tưởng, dẫn đến sai sót không đáng có trong công việc. Hiệu suất làm việc giảm sút nếu không tập trung cao độ. Có thể gặp khó khăn trong việc phối hợp làm việc nhóm.

- Tài lộc: Mặc dù vẫn có thu nhập ổn định, nhưng con giáp này cần cẩn trọng với các nguy cơ hao tài tốn của do sơ suất cá nhân hoặc chi tiêu vượt ngân sách.

- Lời khuyên: Rà soát kỹ lưỡng mọi giấy tờ, hợp đồng trước khi ký kết. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên nâng cao tinh thần cảnh giác, làm việc và chi tiêu, đầu tư nên có kế hoạch rõ ràng để tránh sai sót và giảm thiểu rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.




