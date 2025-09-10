Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng, bố mạnh tay chi 50 triệu đồng mở tiệc ăn mừng nhưng khách vừa đến đã khuyên: "Không thi lại là hỏng tương lai"

Sau khi biết tin con trai đỗ đại học danh tiếng, ông Vương (Trung Quốc) lập tức chi 15.000 NDT (55 triệu đồng) thuê nhà hàng mở tiệc ăn mừng, mời họ hàng, làng xóm đến chung vui. Người thân, bạn bè biết con trai ông Vương được điểm cao, học trường top trọng điểm nên cũng nhanh chóng gửi lời chúc, hứa hẹn sẽ đến tiệc ăn mừng. Tin tức về con trai ông Vương càng khiến mọi người vui mừng về tương lai triển vọng của cậu bé.

Ảnh minh hoạ

Ngày tổ chức tiệc, không khí trong gia đình rất náo nhiệt, vợ chồng ông Vương niềm nở tiếp khách đến. Có người hỏi giấy báo nhập học, ông Vương cũng không ngại ngần khoe. Một số vị khách ngạc nhiên khi biết với số điểm cao như vậy con trai ông Vương lại không lựa chọn những ngành học hot như Kinh tế, Tài chính hay Công nghệ mà lại lựa chọn ngành liên quan đến Thú y, Lâm nghiệp.

Con trai ông Vương giải thích cậu lựa chọn ngành này vì đam mê, học tại ĐH trọng điểm có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu, phát triển tiềm năng của địa phương cũng như đi du học. Tuy nhiên nhiều vị khách vẫn lắc đầu, xì xào bàn tán nói ngành học cậu bé chọn không có tương lai làm việc ở thành phố, chỉ có thể về quê làm việc thì khó thoát nghèo.

"Chỗ bạn thân, tôi khuyên ông nên để con học thêm 1 năm rồi thi lại không là hỏng cả tương lai. Cậu bé học tốt như vậy, hoàn toàn có thể vào ngành khác để tốt nghiệp đại học vào làm tại các tập đoàn lớn", một người bạn nói với ông Vương.

Ảnh minh hoạ

Không ít họ hàng xa nghe đến ngành học của con trai ông Vương liền bày tỏ sự tiếc nuối vì trong suy nghĩ của họ cậu bé đã chọn "sai ngành". Người đàn ông ban đầu không phản đối lựa chọn của con trai. Thế nhưng khi nghe nhiều ý kiến trái chiều, ông Vương cũng "lung lay", khuyên con suy nghĩ kỹ lại. Con trai ông Vương vẫn một mực theo đuổi mục tiêu nên gia đình ông càng rối bời.

Câu chuyện về gia đình ông Vương được một người thân trong gia đình chia sẻ lên mạng xã hội để xin ý kiến cư dân mạng. Bài đăng nhanh chóng thu hút ý kiến thảo luận sôi nổi. Trái ngược với những vị khách trong bữa tiệc nhà ông Vương, đa số cư dân mạng để lại bình luận cho rằng con trai ông Vương đỗ đại học thuộc dự án 985 chứng tỏ năng lực đã rất xuất sắc, vào trường top chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển khi học đúng ngành mình yêu thích.

Ngành liên quan đến Lâm nghiệp, Thú y mà con trai ông Vương chọn có tính đặc thù cao, không nhiều trường đại học đào tạo nên cũng ít cạnh tranh, nếu có thể kiên trì và chăm chỉ vẫn có triển vọng việc làm hứa hẹn. Một số người còn lấy dẫn chứng việc học các ngành hot đang dần trở nên bão hòa, dẫn đến cử nhân ra trường khó xin việc. Vậy nên việc nam sinh trên chọn một ngành khác biệt như vậy cho thấy cậu hiểu bản thân cũng như mong muốn đóng góp cho sự phát triển quê hương, địa phương.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, một số người khuyên ông Vương nếu không quá tin tưởng vào triển vọng ngành học của con, có thể hướng cho cậu bé học chuyên ngành 2 tại đại học. Như vậy gia đình sẽ yên tâm hơn về sự lựa chọn của con, thay vì để cậu vất vả ôn luyện lại thêm một năm mà chưa biết kết quả sẽ ra sao.

Tuy nhiên cũng có những người nói lời khuyên của họ hàng, bạn bè ông Vương là thực tế, gia đình nên tham khảo để định hướng lại cho con. Người đăng bài sau đó gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng và cho biết sẽ cùng gia đình ông Vương thảo luận lại về tương lai nam sinh này.