Nam sinh chinh phục cùng lúc 4 bằng thạc sĩ tại châu Âu từng học 20 tiếng/ngày

Ngô Lê Huy Hiền (sinh năm 1998, quê Đà Nẵng) vừa hoàn thành xong 2 năm học Thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Green Networking and Cloud Computing (GENIAL) ở châu Âu và chuẩn bị nhận 4 bằng thạc sĩ liên kết từ chương trình này, gồm: Master of Information and Technology từ trường Leeds Beckett University (Anh); Master of Complex Systems Engineering từ trường Université de Lorraine (Pháp); Master of Computer Science từ trường Luleå tekniska universitet (Thụy Điển) và Master of Green Networking and Cloud Computing từ Ủy ban Châu Âu.

“Về năng lực, em thấy bản thân không quá xuất sắc. Điều giúp em gặt hái được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào những chiến lược do bản thân đề ra và sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn 20 năm qua”, Huy Hiền nói.

Huy Hiền bảo vệ đồ án thạc sĩ tại Pháp. (Ảnh: NVCC)

Năm 2016, khi đạt điểm thi đại học tương đối cao cùng chứng chỉ IELTS và hàng loạt giải thưởng thời phổ thông, Huy Hiền được 5 trường nhận vào học (trong đó 2 trường trao học bổng toàn phần, 1 trường trao học bổng 75% và 1 trường trao học bổng 70%). Quyết định theo học tại Đại học Đà Nẵng, cậu vạch rõ chiến lược học tập và hoạt động ngoại khoá để thuận lợi cho quá trình xin học bổng du học.

Ngoài hoàn thành tốt chương trình học trên trường với điểm số xuất sắc, 9x còn tham gia các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, viết bài báo khoa học quốc tế, làm diễn giả cho một số sự kiện trong và ngoài nước.

Nam sinh cũng được nhiều chương trình quốc tế tài trợ toàn phần đi nước ngoài ngắn hạn với các vai trò là đại biểu, đại sứ, ban tổ chức,… Trong đó, việc đoạt giải thưởng Google Academy và sang Ấn Độ để tham quan, học tập về ngành công nghệ giúp cậu rất nhiều cho việc học tập và giành các suất học bổng sau này.

4 năm sau, Hiền tốt nghiệp Thủ khoa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng). Cùng lúc, cậu giành học bổng toàn phần từ Ủy Ban Châu Âu và theo học chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Green Networking and Cloud Computing (GENIAL).

Chương trình dài 2 năm, với 4 học kỳ. Ba học kỳ đầu Huy Hiền học lần lượt tại Pháp, Anh, và Thụy Điển. Ở học kỳ cuối, cậu được chọn 1 đề tài đồ án thạc sĩ và quốc gia thực hiện bất kỳ tại châu Âu hoặc ngoài châu Âu. Cậu chọn Anh là nơi thực hiện đồ án thạc sĩ và sau đó quay lại Pháp để bảo vệ đồ án.

Erasmus Mundus là chương trình quy tụ rất nhiều sinh viên giỏi từ khắp nơi trên thế giới. Thời gian đầu, Huy Hiền cảm thấy khá áp lực trước tài năng của các bạn cùng lớp. Nhưng rồi sau vài tháng, khi được thầy cô đánh giá cao, đặt nhiều kỳ vọng, cậu vực dậy và đứng lên mạnh mẽ hơn.

Ở thời điểm căng thẳng nhất, Huy Hiền học đến 20 tiếng một ngày. Đó có thể là những giai đoạn gấp rút hoàn thiện đồ án hoặc có nhiều công việc phải xử lý hết trong cùng một lúc. “Em hiểu rõ rằng việc học quá nhiều có thể giúp tăng hiệu suất trong thời gian ngắn hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và con đường lâu dài mình đi. Vậy nên chỉ những thời điểm đặc biệt em mới học trong thời gian dài như vậy”, Huy Hiền nói.

Huy Hiền đại diện khoa Công nghệ và Thông tin trưng bày dự án tại Computing and Engineering Showcase 2022, Anh. (Ảnh: NVCC)

Sau bao nỗ lực, toàn bộ những báo cáo môn của Huy Hiền đều được sử dụng làm bài mẫu cho những sinh viên khóa sau.

Việc triển khai một đề tài đồ án thạc sĩ “khó nhằn” giúp cậu đoạt giải Đồ án Thạc sĩ Xuất sắc nhất của toàn bộ chương trình (học tại Anh Quốc, Pháp, và Thụy Điển), và đại diện chương trình thuyết trình Đồ án tại the 6th IFAC Symposium on Telematics Applications.

Ngoài ra, 9x cũng đạt danh dự thạc sĩ cao nhất Distiction tại trường Leeds Beckett University, Anh và được bầu chọn là sinh viên có Dự án Xuất sắc nhất tại trường Leeds Beckett University tại Anh, trở thành đại diện khoa Công nghệ và Thông tin trưng bày dự án tại Computing and Engineering Showcase 2022.

“Áp lực có thể đè bẹp một người hoặc khiến người đó sắc bén hơn. Rất may em đã vượt qua được những áp lực đó để nhận những trái ngọt như bây giờ”, Hiền nói.