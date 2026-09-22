Thay vì trả hàng nghìn USD tiền thuê nhà tại Vancouver, một sinh viên Đại học British Columbia chọn cách bay qua lại giữa hai thành phố để đến lớp mỗi tuần.

Tim Chen là sinh viên năm cuối ngành kinh tế tại Đại học British Columbia (UBC), đang duy trì một lịch trình đi học khá đặc biệt. Nhà của Chen ở Calgary, trong khi trường nằm tại Vancouver, cách nhau khoảng 700 km.

Mỗi tuần, Chen bay từ Calgary đến Vancouver vào những ngày có lịch học, sau đó quay trở về nhà trong ngày. Anh cho biết quyết định này xuất phát từ giá thuê nhà tại Vancouver tăng quá cao.

Tim Chen, sinh viên năm cuối ngành kinh tế tại Đại học British Columbia, bay từ Calgary đến Vancouver để tham dự các buổi học trực tiếp (Ảnh: Yahoo)

Trước đây, Chen từng thuê nhà tại Vancouver để thuận tiện cho việc học. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ hè năm ngoái, anh nhận thấy chi phí thuê nhà đã vượt quá khả năng chi trả.

"Khi tôi kiểm tra giá nhà, tôi đã nghĩ, trời ơi, giá tăng cao quá! Tôi phải trả khoảng 2.500 USD tiền thuê nhà, vì vậy tôi cảm thấy việc này không khả thi", Chen chia sẻ với CTV News.

Thay vì tiếp tục thuê nhà, Chen chuyển về Calgary sống cùng bố mẹ và bắt đầu tính toán một phương án khác là đi máy bay đến trường. Chen cho biết một chuyến bay khứ hồi không dừng giữa Calgary và Vancouver có giá khoảng 111 USD. Trong khi đó, anh chỉ có 2 buổi học trực tiếp mỗi tuần nên không cần phải ở Vancouver liên tục.

Trong tháng 1, Chen đã thực hiện 7 chuyến bay khứ hồi bằng Air Canada. Tổng chi phí đi lại của anh vào khoảng 890 USD/tháng (hơn 23 triệu đồng).

Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với khoản 2.500 USD tiền thuê nhà mà Chen từng phải trả. Nếu chỉ so sánh hai khoản chi phí, việc chuyển về Calgary giúp anh giảm khoảng 1.610 USD (hơn 40 triệu đồng).

Với Chen, việc bay đi học vì thế không phải một lựa chọn quá bất thường. "Tôi nghĩ, tại sao mình không ở lại Calgary rồi bay đến đây nhỉ? Chỉ khoảng một tiếng bay thôi, cũng giống như đi xe buýt vậy", anh chia sẻ.

Chen cho rằng việc bay giữa Calgary và Vancouver để đi học cũng giống như đi xe buýt, bởi chuyến bay chỉ mất khoảng 1 giờ 40 phút (Ảnh: Yahoo)

Chuyến bay thẳng giữa Calgary và Vancouver mất khoảng 1 giờ 40 phút. Sau khi hoàn thành các buổi học, Chen lại di chuyển ra sân bay để trở về Calgary. "Tôi có tổng cộng ba tiếng học. Sau giờ học, tôi sẽ quay lại xe buýt và trở về sân bay", Chen nói.

Chen gọi cách di chuyển này là "siêu di chuyển". Thay vì mất tiền thuê một căn hộ tại Vancouver, anh chấp nhận dành thêm thời gian cho việc di chuyển để có thể tiếp tục sống tại Calgary.

Bài toán của Chen trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh giá nhà tại Vancouver. Theo CTV News, một căn hộ một phòng ngủ tại thành phố này có giá thuê khoảng 1.550 USD/tháng. Chen cho biết khoản tiền thuê thực tế mà anh từng phải trả còn cao hơn, lên tới khoảng 2.500 USD/tháng.

Chen không phải sinh viên duy nhất tại UBC phải tìm cách thích nghi với chi phí nhà ở. Một số sinh viên khác từng lựa chọn những phương án khác thường hơn, trong đó có người sống trong xe van để giảm chi phí thuê nhà.

Với Chen, lựa chọn hiện tại giúp anh tiếp tục theo học tại UBC mà không phải duy trì một căn hộ ở Vancouver. Đổi lại, mỗi tuần anh phải thực hiện những chuyến bay qua lại giữa hai thành phố.

Câu chuyện của Chen cho thấy chi phí nhà ở cao có thể khiến người trẻ phải cân nhắc lại giữa việc thuê nhà gần trường và di chuyển từ xa. Với Chen, những chuyến bay hàng tuần trở thành lựa chọn phù hợp hơn về chi phí, trong khi Calgary vẫn là nơi anh sinh sống và trở về sau mỗi buổi học.

Nguồn: nypost, yahoo