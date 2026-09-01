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Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, mẹ tiết lộ chuyện xảy ra trước khi con rời nhà

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người mẹ cho biết gia đình đã bỏ qua những lỗi lầm bộc phát, mong con sớm trở về.

Mới đây, trang Fanpage Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình nam sinh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2011, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), rời khỏi nhà từ tối ngày 28/8/2026 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được. Khi đi, nam sinh mặc bộ đồ thể thao dài màu ghi, kẻ sọc vàng.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, chị Cao Thị Nga (SN 1986, mẹ của Kiệt) cho biết, gia đình hiện rất lo lắng vì Kiệt rời nhà cũng đã khá lâu. Kiệt chuẩn bị vào lớp 10, gia đình rất mong con sớm trở về, chuẩn bị cho năm học mới.

Người mẹ tiết lộ, vào ngày Kiệt bỏ nhà đi, nam sinh có xảy ra mâu thuẫn với chị gái. Khi về nhà, chứng kiến sự việc, do quá nóng giận, chị đã mắng và đánh con trai. Sau đó, người mẹ đưa con gái đến bệnh viện điều trị, khâu một số mũi trên trán. Sức khỏe của chị gái Kiệt hiện đã bình phục hoàn toàn.

Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, mẹ tiết lộ chuyện xảy ra trước khi con rời nhà - Ảnh 1.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Kiệt. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội) 

Chị Nga cho rằng có lẽ do cảm thấy ân hận về hành động của mình nên mới bỏ nhà đi như vậy. Nhắn nhủ đến con trai, người mẹ bày tỏ: “Chị và mẹ hoàn toàn đã bỏ qua những lỗi lầm bộc phát của con. Mẹ rất mong con ở đâu thì sớm về nhà, để gia đình có những ngày lễ mùng 2/9 vui vẻ bên nhau”.

Gia đình chị Nga cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng trong quá trình tìm kiếm Kiệt. Người dân nếu nhìn thấy hoặc có thông tin về nam sinh, xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0976 778 799.

Trên mạng xã hội, mọi người cũng chia sẻ thông tin, mong nam sinh sớm bình an trở về với gia đình.

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