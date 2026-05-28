HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam rapper vừa bị bắt trong đường dây tội phạm ma túy là ai?

Ngọc Thanh
|

Trước khi bi khởi tố, rapper này là một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam.

Theo thông tin từ Đội 3 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM, Mai Thế Nhân (Mr. Nhân) là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma tuý gồm 140 đối tượng vừa bị triệt phá vào tháng 5/2026, nguy cơ đối diện mức án “nặng”.

Mai Thế Nhân (Mr. Nhân) là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma tuý.

Mr. Nhân (tên thật là Mai Thế Nhân), sinh năm 1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Anh bắt đầu theo đuổi rap vào khoảng giai đoạn 2012-2013 với rap name ban đầu là MTN.

Sau đó, anh thành lập nhóm BR Boiz tại quê nhà, quy tụ gần 20 thành viên. Dù thời gian hoạt động với rap không quá dài, với vai trò leader của BR Boiz, Mr. Nhân vẫn kịp để lại dấu ấn trong cộng đồng.

Một thời gian sau, Mr. Nhân vướng vào vòng lao lý. Sau khi trở về, anh đã gặp Skyler và được mời gia nhập SGM, liên tục phát hành nhiều MV như Quên hết đi, Old but gold, Lão nhị khải hoàn ca, Ngẫm (ft. Hades), Ma cô (ft. Lee7, 2Can, Yung Gun)....

Không chỉ trong âm nhạc, cả hai còn hỗ trợ và đồng hành cũng nhau trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Với công việc kinh doanh tiệm cầm đồ và thủy sinh ổn định, Mr. Nhân quyết định đầu tư mạnh vào nhạc rap.

Bên cạnh đó, anh từng tiết lộ dự định muốn kết hợp cũng nhiều tên tuổi lớn trong cộng đồng tổ chức một cuộc thi quy mô nhằm tim kiếm và hỗ trợ các tài năng mới.

Mr.Nhân từng là cựu thủ lĩnh nhóm BR Boiz và đang trong quá trình gây dựng lại Tổ đội SGM.

Trước đó, ngày 22/5, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đang mở rộng điều tra chuyên án ma túy liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Từ đối tượng nghiện ma túy tên Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo truy xét mở rộng, xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phương thức thủ đoạn phức tạp, liên tỉnh.

Từ thông tin về một đầu mối mua bán ma túy lớn, lực lượng PC04 tổ chức đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Kết quả, trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 105 bị can về các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “vận chuyển trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc.

Bắt Mai Thế Nhân - Rapper "2 chữ N" trong chuyên án ma tuý 140 người
Nam rapper vừa bị bắt trong đường dây tội phạm ma túy là ai? - Ảnh 3.Tài xế Nguyễn Viết Linh trong vụ dùng 2 ô tô "khóa xe đầu đuôi" bị tuyên phạt 50 triệu đồng

Nam thanh niên đề nghị Linh di chuyển xe đi nơi khác, không đỗ cản trở giao thông nhưng Linh không thực hiện mà còn to tiếng thách thức.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại