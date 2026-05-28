Bắt Mai Thế Nhân - Rapper "2 chữ N" trong chuyên án ma tuý 140 người

Theo cơ quan công an, Mai Thế Nhân được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và có khả năng đối mặt với khung hình phạt cao nhất. Đối tượng từng có một tiền án.

Sau khi chấp hành án trở về, Nhân không hối cải mà tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy gồm 140 đối tượng vừa bị Đội 3 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá vào tháng 5/2026. Nguy cơ đối diện mức án “nặng”.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải thông tin ban đầu cho biết nam rapper liên quan vụ việc có tên chứa hai chữ “N”. Chi tiết ngắn gọn này nhanh chóng khiến nhiều người liên tục đồn đoán về những cái tên có khả năng trong showbiz.

Được biết, Mai Thế Nhân, còn được biết đến với rap name Mr. Nhân, sinh năm 1992. Mai Thế Nhân bắt đầu theo đuổi rap vào khoảng giai đoạn 2012 - 2013 với nghệ danh MTN.

Sau đó, Mai Thế Nhân thành lập nhóm rap BR Boiz tại quê nhà với gần 20 thành viên và giữ vai trò leader. Dù thời gian hoạt động không quá dài, anh từng được biết đến trong giới underground nhờ phong cách rap riêng.

Trong khoảng thời gian vướng vòng lao lý trước đây, Mai Thế Nhân quen rapper Skyler. Rap trở thành cầu nối giúp cả hai thân thiết hơn và cùng hứa hẹn sau khi trở về sẽ tiếp tục làm nhạc. Sau này, Mai Thế Nhân được Skyler mời gia nhập SGM và liên tục tham gia phát hành nhiều MV.

Trước đó, trưa 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Theo điều tra, từ việc phát hiện đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ tên Đặng Phan Thanh Tùng hoạt động tại khu vực Bình Dương, lực lượng PC04 đã lần theo nhiều mắt xích, xác lập chuyên án VA0126Đ để triệt phá toàn bộ đường dây.

Ngày 15/4/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ đây, công an tiếp tục mở rộng điều tra, đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác để truy xét các đầu mối liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh và có phương thức hoạt động phức tạp. Công an sau đó tiếp tục bắt giữ thêm nhiều đối tượng, trong đó có một người đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ Tây Nguyên vào TP.HCM tiêu thụ.

Kết quả toàn chuyên án, PC04 đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, 105 người bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 35 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động phạm tội.