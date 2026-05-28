Tài xế Nguyễn Viết Linh trong vụ dùng 2 ô tô "khóa xe đầu đuôi" bị tuyên phạt 50 triệu đồng

Trang Anh
|

Nam thanh niên đề nghị Linh di chuyển xe đi nơi khác, không đỗ cản trở giao thông nhưng Linh không thực hiện mà còn to tiếng thách thức.

Chiều 28/5, sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) số tiền 50 triệu đồng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Linh chính là đối tượng đã có hành vi “khóa đầu, khóa đuôi” 1 xe ô tô khác trong nhiều giờ khiến phương tiện này không thể di chuyển gây xôn xao mạng xã hội trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thông tin trên VnExpress cho hay, tại tòa bị cáo Linh hối hận, thừa nhận đây là "hành vi nóng giận mất khôn", mong được tòa giảm nhẹ hình phạt. Nam thanh niên liên quan vụ việc có đơn xin vắng mặt.

Bị cáo Linh trình bày, thời điểm trên có đỗ ôtô trong ngõ 71 đường Quang Linh để vào nhà dì ruột của vợ chúc Tết. Do không có ai ở nhà, Linh định đi ra luôn. Cùng lúc, có nghe tiếng còi báo hiệu từ xe khác, khi đi ra thấy nam thanh niên tiến lại hỏi, trao đổi về việc đỗ xe.

Tòa án Tuyên án tài xế Nguyễn Viết Linh Gây rối trật tự công cộng năm 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Viết Linh tại tòa ngày 28/5 - Ảnh: CAND

"Do bức xúc trong lúc trao đổi nên tôi hành động thiếu kiềm chế", VnExpress dẫn lời Linh nói.

Theo hồ sơ, khoảng 10h20 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Nguyên đán), một thanh niên điều khiển xe ôtô đi chúc Tết khi đi vào ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt gặp một xe ôtô màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường nên không thể đi qua.

Khi thanh niên này xuống xe tìm chủ nhân của chiếc xe đậu chắn gây cản trở giao thông thì gặp Nguyễn Viết Linh xưng là chủ xe.

Nam thanh niên đề nghị Linh di chuyển xe đi nơi khác, không đỗ cản trở giao thông nhưng Linh không thực hiện mà còn to tiếng thách thức. Đáng nói, Linh còn về nhà lái thêm một ôtô khác đậu chặn phía sau, khiến chiếc xe của thanh niên kia lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tòa án Tuyên án tài xế Nguyễn Viết Linh Gây rối trật tự công cộng năm 2026 - Ảnh 2.

Chiếc xe trắng của Linh mang ra để "khóa đầu đuôi" chiếc xe đen

Khi công an địa phương xuất hiện, Linh vẫn còn thách thức, mãi đến 14h cùng ngày, người này mới lái xe rời đi.

Vào cuộc điều tra, ngày 26/2 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Kết thúc phiên tòa ngày 28/5, TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh số tiền 50 triệu đồng. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, dư luận cho rằng mức án này là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

