Bắt tạm giam, khám xét nhà riêng Nguyễn Hữu Cường SN 1968

Trang Anh
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 28/5 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968 thôn 7, xã Thạch Hà) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Đồng Tiến phát hiện nhóm đối tượng trên địa bàn có hành vi thu gom lợn nhiễm dịch bệnh để bán cho các cơ sở giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm tiêu dùng. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng.

Công an tiến hành khám xét nhà đối tượng Cường - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 11/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đ.V.T trú tại xã Đồng Tiến vận chuyển lợn nhiễm bệnh đến bán cho Nguyễn Hữu Cường tại xã Thạch Hà. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang Nguyễn Hữu Cường đang giết mổ lợn tại nhà riêng; thu giữ 01 con lợn còn sống và 500kg thịt, xương, nội tạng lợn đã qua giết mổ được bảo quản trong các tủ đông. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn trên đều dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026, Nguyễn Hữu Cường đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh để thu mua lợn bệnh với giá rẻ, đưa về giết mổ, bảo quản đông lạnh rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh ở khu vực Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên và vùng lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Cường - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ; tuyệt đối không sử dụng thịt lợn không bảo đảm an toàn nhằm phòng tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

