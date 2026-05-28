Ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với T.T.T.N. (sinh năm 2002, ngụ khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn.

Qua đó, phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do T.T.T.N. làm Giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT tạm giữ T.T.T.N. - Ảnh: Công an An Giang

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra công ty trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính trên 01 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an An Giang

Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn. Vụ việc là lời cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận mà cố tình thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.