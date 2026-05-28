Khởi tố chủ shop thời trang cao cấp Nguyễn Thị Hiền và Trịnh Đình Nam

Tối 27/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 4.000 sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách... giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès… với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Dù được "quảng cáo" là hàng hiệu chính hãng, song các sản phẩm đều có giá bán rẻ bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng với những lời giới thiệu hấp dẫn như "hàng cao cấp", "full box", "xả kho", "hàng hiệu giá ưu đãi"… thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.

Tang vật liên quan vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Từ những dấu hiệu nghi vấn, các mũi trinh sát đã tập trung rà soát, xác minh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy lượng hàng hóa được tập kết, giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ thông qua các đơn hàng online và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Từ những tài liệu thu thập được, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có trên 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, GOYARD, Gucci, CELINE, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được đóng gói, phân loại sẵn để phục vụ việc giao cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật phục vụ quá trình điều tra. Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hiền khai báo, do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, Hiền đã thông qua mạng xã hội tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Nguyễn Thị Hiền làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để che giấu hoạt động vi phạm, các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua Facebook, TikTok, Zalo. Việc giao nhận hàng hóa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Hàng loạt đồ hiệu không rõ nguồn gốc

Cùng thời điểm trên, ngày 17/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra cửa hàng "Nam Vũ Luxury" tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ, phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, video quảng cáo bắt mắt, gắn mác "hàng xách tay", "hàng cao cấp", "sale thanh lý" nhằm đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng muốn mua với giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đều biết rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay tình trạng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Giữa "ma trận" hàng giả, hàng nhái tràn lan trên không gian mạng, người tiêu dùng cần cảnh giác trước các sản phẩm được quảng cáo là "hàng hiệu giá rẻ", "xả kho", "sale sâu bất thường" trên mạng xã hội; không nên tin vào những lời quảng cáo "hàng chính hãng giá thấp", "full box giá ưu đãi" để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Khi mua hàng cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hóa đơn chứng từ hợp pháp; đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái để xử lý theo quy định của pháp luật.