Nam NSƯT U50 độc thân nói thẳng danh xưng MC giàu nhất Việt Nam

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa trong vai trò giám khảo.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi là người không xuất thân từ lĩnh vực ca hát nên tiêu chí đánh giá thí sinh, chấm điểm sẽ nghiêng nhiều về cảm xúc.

Đại Nghĩa

Theo tôi, khi thưởng thức âm nhạc, điều quan trọng không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc phức tạp mà là sự rung động mà phần trình diễn mang lại cho người nghe. Thanh nhạc là yếu tố cần thiết nhưng điều quyết định vẫn là cảm xúc và trái tim của người thể hiện. Một tiết mục chạm được cảm xúc sẽ luôn để lại dấu ấn lâu hơn.

Ở khía cạnh diễn xuất, tôi lại nghĩ các thí sinh không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên anh sẽ không đặt nặng tiêu chí kỹ thuật. Thay vào đó, tôi đánh giá cao sự chân thành trong cách kể chuyện.

Chỉ cần các bạn thực sự rung động với câu chuyện của mình, truyền tải được cảm xúc thông qua ngôn ngữ và âm nhạc, thì với tôi, các bạn đã chinh phục được khán giả".

Về công việc hiện tại, Đại Nghĩa cho biết: "Ngoài làm MC, tôi dành phần lớn thời gian cho sân khấu IDECAF.

Tôi gần như có mặt liên tục trong các buổi diễn từ thứ tư đến chủ nhật, đồng thời tham gia dàn dựng và biểu diễn các vở mới để đảm bảo sự đổi mới cho nhà hát.

Bên cạnh đó, công việc quay phim, giảng dạy và tham gia các chương trình truyền hình cũng được anh sắp xếp linh hoạt theo từng giai đoạn.

Về cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tôi chọn cho mình lối sống an nhiên, bình thản trước những biến động.

Là một Phật tử, tôi ứng dụng giáo lý nhà Phật để chuyển hóa những nỗi buồn, khó khăn thành năng lượng tích cực. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh. Khi mình đối diện bằng sự bình thản, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn".

Đại Nghĩa cũng được mệnh danh là MC giàu nhất Việt Nam. Về điều này, anh nói thẳng: "Đó chỉ là một câu nói vui của Trường Giang.

Đúng là tôi cuộc sống ổn định từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, truyền hình và game show, nhưng tôi không đặt nặng vật chất hay danh xưng. Với tôi, sống giản dị, vừa đủ và biết hài lòng là cách để giữ được sự cân bằng cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần".