Nam NSƯT từ Mỹ về: "Tôi sai chỗ nào?"

"Tôi không làm gì sai hết, tôi làm đúng với lương tâm của mình" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã lên tiếng sau khi nhận nhiều thắc mắc vì hát chung show với nghệ sĩ Hồng Nhung em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.

Kim Tiểu Long

Anh nói: "Tôi phải lên tiếng ngay. Sáng nay tôi có tới Cao Lãnh hát cúng đình, chương trình do chị nghệ sĩ Phượng Nga biên tập. Phải 20 năm nay tôi không hát ở Cao Lãnh và hôm nay mới được hát. Chương trình đó tôi không tổ chức, chỉ là nghệ sĩ được mời đến hát. Tôi xin nói rõ ràng như vậy.

Tôi cũng có tổ chức show nhưng là những show khác còn chương trình cúng đình ở Cao Lãnh thì tôi chỉ là người được mời tới hát, tôi không tổ chức. Nghệ sĩ mà, ai mời đâu thì hát đó và như thế là hạnh phúc lắm rồi.

Tới sáng nay tôi nhận được nhiều thắc mắc, hỏi han từ nhiều người nên phải tâm sự ngay. Nếu các bạn không hiểu rõ nội bộ bên trong thì tôi sẽ tâm sự với các bạn. Tôi thấy các bạn chụp hình, nhắn tin thắc mắc quá trời, hỏi tôi vì sao lại đi hát chung show với người nọ người kia.

Bây giờ tôi là nghệ sĩ mà, ai mời tôi đi hát thì tôi hát, hát chung show với ai cũng được, không riêng gì cô Sáu Hồng Nhung, em Hồng Phượng hay bất cứ ai, ai mời tôi cũng hát.

Và cái tối thiểu của con người Việt Nam là phép lịch sự với người khác. Gặp người lớn thì phải chào hỏi. Hơn nữa, tôi và cô Sáu Hồng Nhung vốn không có mâu thuẫn, xích mích gì, tại sao lại không cho tôi chào hỏi cô? Dù sao cô cũng là người lớn, là đàn chị của tôi. Tôi kêu là chị Sáu Hồng Nhung.

Tôi phải giải thích cho mọi người hiểu một lần để không trách tôi. Tôi không làm gì sai hết, tôi làm đúng với lương tâm của mình, gặp người lớn thì phải chào hỏi. Chào xong cũng không thể quay mặt đi luôn được. Đó là cái tối thiểu của phép lịch sự mà một người phải làm.

Hơn nữa, gia đình anh Năm Vũ Linh và gia đình tôi vốn là thông gia với nhau. Anh thứ năm trong nhà tôi lấy chị nghệ sĩ Hồng Trang là em bạn dì trong họ với anh Vũ Linh và chị Hồng Nhung. Vì thế, theo phép tắc tôi vẫn phải chào hỏi chị Sáu Hồng Nhung. Dù chuyện gì xảy ra cũng phải giữ phép tắc.

Chị Sáu cũng không làm gì có lỗi với tôi, tôi cũng vậy nên chào hỏi nhau là bình thường, tại sao lại bắt tôi chỉ được chào, không được ngồi xuống bắt chuyện. Tôi sai chỗ nào?".