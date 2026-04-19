HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam NSƯT từ Mỹ về thăm mộ con gái, xúc động: "Dậy con ơi, dậy theo ba đi hát!"

Tùng Ninh |

"Hôm nay tôi về thăm mộ con gái tôi, là nàng tiên cá", Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về Việt Nam. Anh đã tới thăm mộ con gái Kim Tiểu Ly ở quê Vĩnh Long. Kim Tiểu Ly được Kim Tiểu Long nhận làm con gái nuôi và thường xuyên dẫn đi hát nhiều nơi nhưng đã qua đời năm trước vì sức khỏe yếu. Từ đó tới nay, hễ từ Mỹ về là Kim Tiểu Long đều tới thăm mộ con gái.

- Ảnh 1.

Kim Tiểu Long bên mộ con gái

Tại mộ Kim Tiểu Ly, Kim Tiểu Long xúc động nói: "Hôm nay, tôi về thăm mộ con gái tôi, là nàng tiên cá. Bé Ly ơi, dậy con ơi, dậy theo ba đi hát! Ngủ hoài à! Ba tranh thủ về thăm con đây. Tôi về quê Vĩnh Long để chuẩn bị lễ phát gạo cho 500 người. Mọi lần tôi đi phát gạo đều có bé Ly đi cùng nhưng giờ bé Ly ngủ rồi, chỉ còn mình tôi".

Tiếp đó, Kim Tiểu Long trò chuyện với bà ngoại của Kim Tiểu Ly. Biết bà ngoại buồn phiền sau khi cháu gái mất, Kim Tiểu Long pha trò để bà ngoại cười. Anh cũng cho bà ngoại nhiều quà hiện vật.

Được biết, dù không phải ruột thịt, nhưng Kim Tiểu Long vẫn giữ quan hệ khăng khít với bà ngoại Kim Tiểu Ly, kể cả sau khi con gái qua đời. Lần nào về nước, anh cũng sắp xếp qua thăm bà ngoại Kim Tiểu Ly để cho tiền, cho quà và đón đi ăn cỗ, đám tiệc, coi như người trong nhà.

Anh nói với bà ngoại: "Từ lúc bé Ly mất, con chỉ một lần duy nhất thấy trong giấc mơ, còn sau đó bé Ly không cho con thấy gì nữa. Nhưng con biết chắc bé Ly có phù hộ cho con".

- Ảnh 2.

NSƯT Kim Tiểu Long là một trong những ngôi sao sáng giá của làng cải lương Việt Nam với vẻ ngoài hào hoa và giọng ca trầm ấm, truyền cảm. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu nhờ lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng từ tâm lý xã hội đến cổ trang.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực cải lương, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang ca nhạc và điện ảnh, khẳng định tài năng đa dạng của mình. Dù có thời gian định cư tại nước ngoài, Kim Tiểu Long vẫn luôn giữ trọn ngọn lửa nghề và thường xuyên về nước để phục vụ khán giả quê nhà.

Tags

Mỹ

sao Việt

Kim Tiểu Long

Nghệ sĩ cải lương

Kim Tiểu Ly

kim tiểu long con

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
00:58
01:05
01:15
01:03
01:20
00:58
01:17
00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại