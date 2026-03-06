Nam NSƯT từ Mỹ về rao bán nhà 18 tỷ mặt tiền trung tâm TP.HCM

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã rao bán một căn nhà ở mặt tiền trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là nhà của anh trai anh.

Anh nói: "Tôi đang đứng ở một con đường lớn là đường Minh Phụng, đi vài trăm mét là tới xa lộ Võ Văn Kiệt, kế bên là Chợ Lớn.

Kim Tiểu Long

Hôm nay tôi tới đây để bán một căn nhà. Ai cần mua nhà mặt tiền để làm ăn, buôn bán thì ủng hộ tôi. Mua căn nhà này thì có thể vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê đều được.

Căn nhà này khá rộng, bề ngang 3m2, dài tận 23m, cao 4 lầu, có 6 phòng ngủ và 4 toilet. Trong nhà đã lắp sẵn nội thất, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để ở, ai muốn mua thì liên hệ tôi ngay.

Ở đây đủ tiêu chí thoáng mát, sạch sẽ, mặt đường lớn, gần chợ, gần trung tâm, mọi thứ đều tiện lợi, có cả lối thoát hiểm trong hẻm nên vô cùng mát mẻ. Ở tầng trệt hiện anh tôi đang cho thuê làm tóc.

Trông vậy thôi nhưng giá căn nhà này rất mềm, ai muốn biết giá thì liên hệ chính chủ. Ai mua về thì nên lắp thêm thang máy chứ leo thang bộ mỗi ngày chắc chết vì cao quá.

Nhà này chính chủ anh tôi, miễn trung gian. Ai muốn mua thì ủng hộ tôi. Giá căn này là 18 tỷ đồng".

Được biết, ngoài kinh doanh đồ chay, thực phẩm chức năng và đi hát, hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thi thoảng cũng rao bán nhà đất, bất động sản của chính anh hoặc người quen. Cách đây vài năm, Kim Tiểu Long cũng từng rao bán một căn nhà lầu ở trung tâm TP.HCM.

NSƯT Kim Tiểu Long là một trong những ngôi sao sáng giá của làng cải lương với vẻ ngoài hào hoa và giọng hát truyền cảm, ngọt ngào. Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng, từ những anh hùng trượng nghĩa đến những chàng trai si tình đầy nước mắt.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu truyền thống, nam nghệ sĩ còn gặt hái nhiều thành công khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Dù có khoảng thời gian định cư tại nước ngoài, anh vẫn luôn đau đáu với nghề và thường xuyên về Việt Nam để cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.