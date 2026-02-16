Nam NSƯT từ Mỹ về nước, ra Hà Nội mở văn phòng công ty, làm giám đốc

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã giới thiệu với mọi người văn phòng làm việc của anh ở Hà Nội. Có thể thấy, văn phòng làm việc của Kim Tiểu Long rất hoành tráng, như văn phòng giám đốc công ty thực thụ, với đầy đủ bàn làm việc, bàn ghế tiếp khách bọc da đắt tiền, ti vi, tủ lạnh, nội thất sang trọng, đồ phong thủy trang trí…

Kim Tiểu Long

Anh nói: "Xin chào mọi người, đây là văn phòng làm việc của tôi mỗi khi tôi ra Hà Nội. Đây cũng là văn phòng của công ty tôi luôn.

Văn phòng này rất dễ thương, xinh xắn. Công ty của tôi ở ngoài Hà Nội cũng chuẩn bị được 80% rồi, sắp ra mắt công chúng. Tôi đợi ăn Tết xong sẽ tổ chức một buổi ra mắt công ty. Tôi sẽ dẫn mọi người tham quan cả văn phòng làm việc của nhân viên công ty tôi".

Phòng làm việc của nhân viên trong công ty cũng rất đẹp, đầy đủ. Tại văn phòng, các nhân viên đang ngồi làm việc chăm chú. Số lượng nhân viên của Kim Tiểu Long khá đông, cho thấy quy mô của công ty không hề nhỏ.

Kim Tiểu Long thiết kế văn phòng theo phong cách riêng, đúng với tính chất loại hình kinh doanh. Anh nói: "Mọi người có thể thấy, mở văn phòng làm việc này ra là cả một thế giới xanh, toàn màu xanh lên ngôi.

Công ty của tôi là nơi ươm mầm các mầm non xanh vươn lên, đâm chồi nảy lộc. Chúng tôi muốn đào tạo, ươm mầm các nghệ sĩ trẻ, những gương mặt mới mẻ để phục vụ cuộc đời.

Từ ghế làm việc tới sơn tường tôi đều chọn màu xanh. Quý vị chỉ cần chờ đợi các sản phẩm giai điệu xanh của công ty tôi ra mắt".

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long đã quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và phát triển sự nghiệp cá nhân. Sự trở lại của anh không chỉ gây tiếng vang qua các dự án âm nhạc, phim Phật giáo chất lượng mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh.

Nhờ sự nhạy bén và uy tín sẵn có, anh gặt hái được nhiều thành công, khiến khối tài sản ngày càng gia tăng đáng kể. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn khi vừa được thỏa đam mê đứng trên sân khấu quê nhà, vừa sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.