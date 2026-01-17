Nam NSƯT từ Mỹ về, đi "rước vợ mới" tiền tỷ: "Vài năm tôi đổi một lần"

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ khoảnh khắc anh nhận xe ô tô mới mua. Anh còn gọi đây là đi "rước vợ mới".

Cháu của Kim Tiểu Long nói: "Hôm nay cậu tôi đi rước vợ mới. Hồi trước, cậu tôi đã rước vợ rồi nhưng là vợ trắng, nay cậu rước vợ xanh, màu giống màu xanh quân đội".

Kim Tiểu Long đi nhận xe mới mua

Kim Tiểu Long tỏ ra vô cùng hào hứng khi nhận xe mới, cười nói liên tục. Anh cũng ăn mặc chỉn chu, với áo sơ mi trắng, quần Âu và giày Tây.

Showroom bán xe biết Kim Tiểu Long là nghệ sĩ nên tổ chức tiếp đón vô cùng trang trọng, chuẩn bị cả bánh, rượu vang, trái cây và nhiều đồ trang trí lộng lẫy, như mở một buổi tiệc. Trên xe còn ghi cả tên Kim Tiểu Long.

Được biết, chiếc ô tô Kim Tiểu Long mới tậu là dòng xe 7 chỗ cỡ lớn, có giá trị lên đến 1,3 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ mua xe mới để phục vụ nhu cầu di chuyển, đi diễn xa của mình.

Anh nói: "Tôi rất có duyên khi mỗi lần đổi xe đều đúng dịp năm mới. Ba năm trước tôi cũng mua xe mới đúng dịp trước Tết hai tuần. Tôi gọi đây là "vợ mới" vì nó sẽ gắn bó với tôi.

Tôi thích cảm giác một vài năm lại đổi xe mới vì nó cho thấy sự cố gắng, thành quả của tôi trong buôn bán kinh doanh, đi hát, được khán giả thương, được bầu show gọi nhiều.

Nam nghệ sĩ hào hứng khi tậu xe mới

Tôi dành dụm được tiền nên mua chiếc xe mới. Đây là tiền tôi làm ra từ mồ hôi nước mắt, thành quả lao động của tôi. Tất nhiên, đây là đổi xe thôi chứ không phải mua hẳn xe mới, tức là tôi bù thêm tiền để đổi xe cũ lấy xe mới này. Vài năm tôi đổi một lần.

Tôi rất quan trọng chiếc xe vì tôi đi hát đường xa. Cứ vài năm tôi phải đổi xe mới để đi cho an toàn, xe cũ đi xa quá bị mòn. Tôi cần đảm bảo được sức khỏe, tính mạng của mình.

"Vợ trắng" đã bye bye tôi rồi và về quê tôi, giờ tôi đến với "vợ xanh" để tiếp tục đồng hành với tôi trên các chặng đường đi diễn".

NSƯT Kim Tiểu Long gần đây thường xuyên từ Mỹ về Việt Nam. Ở tuổi ngoài 50, anh tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và nhạy bén trong kinh doanh. Tuy sở hữu cuộc sống giàu có và viên mãn, nam nghệ sĩ vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi và luôn hướng về quê hương.

Đáng trân quý hơn cả là tấm lòng nhân ái của anh khi liên tục thực hiện các hoạt động từ thiện thiết thực. Kim Tiểu Long thường xuyên trực tiếp đi trao quà, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho các chùa, mái ấm tình thương. Anh xem việc chia sẻ thành quả lao động của mình là cách để tri ân tổ nghiệp và khán giả đã luôn yêu thương.