Nam NSƯT từ miền Bắc về tới TP.HCM là đến ngay nhà Vũ Linh: "Tôi phải về"

Tùng Ninh |

"Đó là cái ơn, cái nghĩa, cái tình của anh Năm Vũ Linh với tôi" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sau khi diễn xong ở Hải Dương đã vội đổi vé máy bay về TP.HCM để kịp đến nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thắp hương cho ông vào đúng ngày giỗ.

Sau khi thắp hương cho nghệ sĩ Vũ Linh, Kim Tiểu Long chia sẻ: "Tôi tới thắp hương để tưởng nhớ anh Năm Vũ Linh.

Anh Năm Vũ Linh là người anh của tôi trong nghề nghiệp. Không những vậy, anh còn là người thầy của tôi. Từ khi tôi chân ướt chân ráo về Sài Gòn, tôi đã được ăn Năm Vũ Linh nâng đỡ, chỉ bảo và tạo điều kiện cho tôi đi diễn được khán giả biết đến.

Đó là cái ơn, cái nghĩa, cái tình của anh Năm Vũ Linh với tôi. Đối với tôi, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Anh Năm từng chỉ dạy tôi nên dù ít dù nhiều anh vẫn là thầy của tôi.

Tôi không thể quên được cái ơn dạy dỗ của anh Năm Vũ Linh. Vì vậy, nếu tôi ở nước ngoài thì thôi còn ở trong nước thì dù đi xa tới đâu, đi tỉnh nào cũng vẫn phải về nhà thắp một nén hương cho anh, để tưởng nhớ một người thầy, người anh, tri ân tình cảm, tình thương của anh. Đó cũng là tình cảm của tôi dành cho anh Năm".

Được biết, hành động của Kim Tiểu Long diễn ra giữa nhiều ồn ào khi bị một số người lời ra tiếng vào do không mời con gái nuôi của Vũ Linh là Hồng Loan diễn chung show.

Kim Tử Long cũng dành lời cảm ơn cho khán giả: "Tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn khán giả đã hiểu, đã thương và ủng hộ tôi.

Những tình cảm chân thành của khán giả là lời nhắc nhở tôi phải sống tốt hơn nữa để không phụ lòng khán giả. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi trong những năm vừa qua".

