Nam NSƯT sở hữu biệt phủ riêng: "Vợ cả đuổi tôi khỏi cái nhà ở Hà Nội là tôi sướng lắm"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đã có những chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc nghệ thuật.



Ông hài hước gọi vợ duy nhất của mình là vợ cả: "Sau khi xây xong công trình bảo tàng Đạo Mẫu, tôi không muốn làm gì nữa. Thi thoảng tôi lên bảo tàng lau dọn, lễ Mẫu. Tôi chờ bà vợ cả đuổi là đi thẳng khỏi nhà để về bảo tàng ở.

Xuân Hinh tại biệt thự ở Hà Nội

Tôi nói thật, giờ mà vợ cả đuổi khỏi cái nhà ở Hà Nội là tôi sướng lắm, không có gì sướng bằng. Tôi đi thẳng lên bảo tàng ở luôn còn như bây giờ là tôi phải một chốn mấy nơi".

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm về lý do nhận đóng phim ra mắt dịp Tết là Mùi Phở: "Về chuyện làm phim thì nói thật khi Minh Beta mời tôi đóng phim đó là tôi không nhận. Từ trước đến nay cũng nhiều bên mời tôi lắm nhưng tôi không nhận vì vất vả lắm, quay mấy tháng trời, doanh thu không biết có được hay không. Người bỏ tiền ra làm phim không biết có thu lại được không.

Vì thế nên từ trước tới nay tôi không nhận lời đóng phim. Nhưng Minh Beta bay ra tận nhà tôi năn nỉ, bảo rằng phim này làm về phở, về văn hóa dân tộc, gia đình Minh lại hâm mộ tôi từ xưa. Minh Beta còn nói rằng nếu tôi không nhận lời thì không làm phim này nữa, bỏ luôn.

Lúc về, Minh Beta có để lại kịch bản. Tôi đọc xong thì cứ trăn trở mãi, coi đây là một công việc, nhân duyên mà tôi phải làm.

Quay một bộ phim chắc chắn sẽ quay được những chi tiết đẹp như trong kịch bản, hơn hẳn tôi làm mấy băng đĩa hài ngày xưa. Vì thế nên tôi cố làm một bộ phim về văn hóa dân tộc, quốc hồn quốc túy để tri ân tiền nhân, tri ân khán giả vẫn đang yêu mến mình.

Vì suy nghĩ như vậy nên tôi nhận lời. Còn nếu chỉ nói về chuyện tiền nong thì tôi không nhận.

Tôi nói vậy nhiều người tưởng tôi nói phét, tưởng rằng đi quay một bộ phim điện ảnh với số tiền đó là nhiều nhưng nếu so với ca sĩ đi hát vài bài một show thì đáng bao nhiêu. Đây tôi phải quay vài tháng ròng rã. Nên nếu nói rằng chỉ vì tiền thì tôi không thể nhận lời làm phim được.

Tôi nói luôn với Minh Beta rằng cát xê thì tùy, muốn trả tôi bao nhiêu thì trả".