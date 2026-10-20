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Nam NSƯT SN 1974 từ Mỹ về nước nói thẳng: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc"

Tùng Ninh
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"Tôi cứ nhìn về phía trước mà đi, miễn sao trong nghệ thuật tôi làm nghề hết mình" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ ra mắt liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã bày tỏ quan điểm nghề nghiệp.

Nam NSƯT SN 1974 từ Mỹ về nước nói thẳng: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc" - Ảnh 1.

Anh nói: "Cái tự hào nhất của tôi là người miền Tây, được sinh ra ở miền Tây là cái nôi của cải lương. Ba mẹ tôi cũng yêu thích cải lương nên sinh ra tôi đặt tên luôn là Trương Hoàng Kép, tức là một kép hát cải lương.

Đó là cái nhân duyên tiền kiếp. Nhờ cái duyên này mà tôi có hình hài như ngày hôm nay. Tôi sinh ra đã biết ca vọng cổ rồi, cất tiếng khóc một cái là biết hát.

Vì thế nên bây giờ, điều khiến tôi tự hào và hạnh phúc nhất là được làm người con đất miền Tây, đất cải lương vọng cổ. Đó là điều danh dự nhất của người miền Nam.

Trong cuộc sống của mình, tôi đi hát và được khán giả thương, yêu mến, được anh chị em bạn bè từ gia đình ra ngoài xã hội thương yêu. Vì thế, tôi chẳng có gì phải hối tiếc.

Tôi cứ nhìn về phía trước mà đi, miễn sao trong nghệ thuật tôi làm nghề hết mình, hát ngày càng hay, phục vụ khán giả, được khán giả yêu thương và gia đình ủng hộ là tôi hạnh phúc rồi".

Nam NSƯT SN 1974 từ Mỹ về nước nói thẳng: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc" - Ảnh 2.

Có mặt tại buổi gặ gỡ, ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do nhận lời tham gia liveshow của Kim Tiểu Long: "Tôi nhận lời vì mọi người ở đây đều là người thân quen của tôi. Có thể nói, tôi là người đầu tiên được mời.

Vì thế, tôi không ngại đường xa xôi bay từ Mỹ về, chân còn bị gãy đi lại khó khăn để chung vui với Kim Tiểu Long.

Tôi chúc mừng Kim Tiểu Long với cột mốc kỷ niệm 35 năm chặng đường cải lương. Cải lương là bộ môn tôi yêu thích từ nhỏ, không hiểu sao lớn lên lại lọt đi hát tân nhạc.

Trong suốt 35 năm sống ở Mỹ tôi vẫn yêu thích cải lương. Ai đi xem tôi diễn đều thấy tôi vẫn hát được cổ nhạc.

Tôi vẫn sáng tác cả những bài tân cổ, vọng cổ để cho giới trẻ ngày nay hát. Thậm chí, tôi còn sáng tác cả vọng cổ bằng tiếng Anh để tạo sự chú ý với giới trẻ, nhất là những bạn trẻ lớn lên ở hải ngoại không biết nhiều về tiếng Việt".

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Tags

Kim Tiểu Long

kim tử long

Mạnh Quỳnh

Mỹ

Hải ngoại

Cải lương

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