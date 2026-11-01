"Bố tôi ngày xưa hay dạy một câu" – Chí Trung nói.

Mới đây, NSƯT Chí Trung đã chia sẻ về một quan điểm, triết lý sống mà anh học từ bố mình, đồng thời gửi lời khuyên tới khán giả.

Anh nói: "Bố tôi ngày xưa hay dạy một câu là khóc hèn, rên nhục, van yếu đuối. Bảy chữ đó tôi cứ nhớ mãi trong đầu.

Nghệ sĩ Chí Trung

Tôi cứ tưởng đó chỉ là 3 động tác sinh lý của con người khi gặp khó khăn. Nhưng thực ra đó lại là 3 căn bệnh tâm lý rất phổ biến trong đời sống.

Người ta thường dễ dàng biến mọi vấn đề trong đời sống thành một sân khấu bi kịch. Nếu mổ xẻ câu nói đó sẽ thấy mỗi chữ đều có chân dung rõ ràng.

Khóc vốn là bình thường. Con người có cảm xúc thì phải khóc, nhưng khóc hèn là một kiểu khóc rất có chiến thuật. Ví dụ, khi một nhân viên làm sai hợp đồng thiệt hại cả trăm triệu, sếp hỏi thay vì nhận lỗi và tìm cách sửa chữa thì lại khóc lóc, ôn nghèo kể khổ, mắt đỏ hoe, giọng run run. Nghe xong sếp không biết xử lý thế nào. Đó chính là khóc hèn, khóc không vì khổ đau mà muốn né tránh trách nhiệm.

Rên nhục than vãn thay cho hành động, ở cấp độ cao hơn của khóc. Lúc này không chỉ khóc mà còn rên rỉ quanh năm suốt tháng.

Nhiều người cứ mở miệng ra là than "đất nước mình khó sống quá", "thời buổi này không làm ăn được", "người ta toàn gặp may còn mình toàn gặp xui"… Nhưng hỏi kỹ mới thấy rằng người ta học thêm kỹ năng thì anh học ngủ trưa. Người ta tìm cơ hội thì anh tìm quán nhậu. Tôi thấy như thế là không được.

Van yếu đuối là xin xỏ thay cho tự trọng. Van xin đôi khi là cần thiết khi chúng ta thực sự khó khăn nhưng không nên bỏ luôn lòng tự trọng để cầu lợi. Đó là van yếu đuối, tôi thấy cũng không được.

Ba thứ khóc hèn, rên nhục, van yếu đuối đều có điểm chung là giúp con người thấy dễ chịu trong chốc lát nhưng lại làm họ nhỏ lại.

Khóc hèn thì mất bản lĩnh, rên nhục thì mất ý chí, van yếu đuối thì mất tự trọng. Mọi người có thể nghèo tiền, nghèo địa vị nhưng đừng nghèo mất khí phách. Tôi cũng vậy.

Sai thì nhận lỗi, khó thì tìm cách, thiếu thì cố gắng. Con người ta ngã là bình thường, nhưng nằm luôn dưới đất thì coi như đời hơi phí. Phí một kiếp người".

Quan điểm của Chí Trung nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ khán giả và bạn bè, đồng nghiệp.