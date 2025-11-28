Nam NSƯT ở Mỹ dạy con hát tiếng Việt

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ những hình ảnh quay lại cảnh anh đón con đi học về ở Mỹ. Được biết, nghệ sĩ Kim Tiểu Long hiện tại chủ yếu ở Việt Nam để đi show, làm việc, kinh doanh buôn bán và làm từ thiện. Tuy nhiên, anh vẫn dành thời gian trở lại Mỹ một vài lần trong năm để thăm nom, gần gũi con trai.

Kim Tiểu Long và con trai

Con trai Kim Tiểu Long hiện sống cùng mẹ tại Mỹ, nhưng vẫn gần gũi với bố mỗi khi anh về Mỹ. Trong clip là cảnh Kim Tiểu Long lái xe chở con đi học về. Trên đường về, nam nghệ sĩ liên tục hát tiếng Việt một bài vọng cổ nhạc Phật để dạy con trai hát theo.

Con trai Kim Tiểu Long vì lớn lên, đi học tại Mỹ nên nói tiếng Anh là chủ yếu, nhưng anh vẫn cố gắng dạy con nói và hát tiếng Việt để không quên tiếng mẹ đẻ.

Sau một hồi Kim Tiểu Long hát đi hát lại một câu tiếng Việt, con trai anh cuối cùng cũng hát được, khiến anh vô cùng mừng rỡ. Anh còn dặn con trai: "Mai mốt không có sự trợ giúp của ba, con phải tự tin ca lớn lên và ca thật hay vào".

Kim Tiểu Long cũng chia sẻ: "Hiện tại, con trai tôi mới chỉ biết hát một bài niệm Phật, hát từ lúc mới đẻ ra tới giờ, in sâu mỗi một câu hát niệm Phật đó thôi".

NSƯT Kim Tiểu Long là chàng "bạch mã hoàng tử" của sân khấu cải lương từng làm say đắm bao trái tim khán giả thập niên 2000. Anh hiện đang có một cuộc sống viên mãn khi khéo léo cân bằng giữa hào quang nghệ thuật và hạnh phúc gia đình.

Dù cuộc sống tại xứ sở cờ hoa đã rất ổn định và sung túc, nhưng ngọn lửa đam mê với nghề chưa bao giờ tắt, thôi thúc Kim Tiểu Long thường xuyên bay về Việt Nam để hội ngộ khán giả quê nhà.

Thời gian gần đây, tần suất anh xuất hiện tại Việt Nam ngày càng dày đặc, không chỉ tham gia biểu diễn các trích đoạn tuồng cổ, ca nhạc mà còn tích cực đóng phim và ra mắt các sản phẩm MV được đầu tư chỉn chu, tâm huyết.

Việc di chuyển như "con thoi" giữa hai nửa bán cầu tuy có phần vất vả về sức khỏe và thời gian, nhưng lại mang đến cho Kim Tiểu Long niềm hạnh phúc lớn lao vì được sống trọn vẹn với sân khấu và tình yêu thương nồng nhiệt của người hâm mộ.

Ở độ tuổi trung niên, anh được công chúng ngưỡng mộ bởi vẫn giữ được sự phong độ, ngoại hình lịch lãm, giọng hát ngọt ngào.