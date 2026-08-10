Nam NSƯT nổi đình đám miền Bắc đăng ảnh vợ kém 12 tuổi: "Thành công nào, em cũng... trốn đằng sau"

Chia sẻ của nam NSƯT nổi đình đám miền Bắc về vợ thu hút sự chú ý.

Hình ảnh vợ và bản thân được Võ Hoài Nam đăng tải kèm chia sẻ xúc động.

Mới đây, NSƯT Võ Hoài Nam đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, kèm bức ảnh của bà xã. Nam diễn viên viết: "Bao năm rồi, mà vẫn trộm nhìn nhau/Sợ thời gian, vội vã.. vụt qua mau/Thành công nào, em cũng.. trốn đằng sau/Đến... hạnh phúc, chẳng kịp lau.. lệ ứa".

Trong ảnh, vợ Võ Hoài Nam xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, hiền hậu. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ bạn bè và khán giả.

Nhiều người dành lời khen cho tình cảm của vợ chồng Võ Hoài Nam, cho rằng cả hai giữ được sự mộc mạc, bình dị sau nhiều năm gắn bó: "Cặp đôi này rất mộc mạc mà hạnh phúc", "Hạnh phúc viên mãn. Một cặp trời sinh", "Bài thơ đơn giản mà chứa chan hạnh phúc", "Nịnh vợ khéo quá Nam Võ Hoài", "Hạnh phúc quá, xin chúc mừng..." - một số bình luận viết.

Vợ chồng NSƯT Võ Hoài Nam.

NSƯT Võ Hoài Nam sinh năm 1965 tại Hà Nội là một trong những gương mặt điện ảnh gạo cội và tài hoa của màn ảnh phía Bắc. Sau khi xuất ngũ và học tại Nhà hát Kịch Trung ương, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua những vai diễn góc cạnh, gai góc.

Khán giả nhớ đến anh nhiều nhất qua vai Chiến – người chiến sĩ công an mưu trí trong series phim đình đám Cảnh sát hình sự và vai Trọng trong bộ phim điện ảnh Vua bãi rác (2002), tác phẩm mang về cho anh giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47.

Năm 2007, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Sau 16 năm lui về hậu trường để lo cho kinh tế gia đình, năm 2021, anh trở lại đầy ấn tượng và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả truyền hình với vai ông Sinh trong phim Hương vị tình thân.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, NSƯT Võ Hoài Nam còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần ba thập kỷ với nghệ sĩ múa Lan Anh, người kém anh 12 tuổi. Hai người bén duyên khi cùng tham gia một bộ phim quảng cáo và quyết định về chung một nhà vào năm 1999 bất chấp những hoài nghi ban đầu từ gia đình vì khoảng cách tuổi tác.

Thời trẻ, cặp đôi từng trải qua những năm tháng vô cùng gian truân, phải cùng nhau mở quán ăn để mưu sinh và nuôi dạy con cái. Hiện tại, tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười với 4 người con ngoan ngoãn, trong đó con trai cả Võ Hoài Vũ và con gái Võ Hoài Anh đều đang tiếp bước cha theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.