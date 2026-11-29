"Cái đáng sợ nhất không phải kẻ xấu mà là kẻ không tốt lắm nhưng lại cứ nghĩ là mình rất tốt" – NSƯT Chí Trung nói.

Mới đây, NSƯT Chí Trung đã chia sẻ về quan điểm sống của mình. Anh nói thẳng: "Tôi mắc cười khi cuộc đời này có những người thân là củ cải nhưng cứ tưởng mình là nhân sâm. Hai thứ đó đều là họ hàng nhưng đừng vì thế mà nhầm lẫn thân phận của chúng với nhau.

Nghệ sĩ Chí Trung

Tôi chứng kiến ngoài đời có nhiều người chưa kịp thành củ cải ngon đã tự phong mình là nhân sâm hảo hạng.

Tự xưng nhân sâm thì nhiều vô kể. Chỉ cần có tài khoản mạng xã hội, đăng vài câu trích dẫn đạo lý, thêm vài bức ảnh trầm tư là lập tức hóa thành người truyền cảm hứng.

Trong khi ở ngoài đời tôi thấy ông truyền cảm hứng đó, nợ thì chưa trả, việc cần làm thì quên, lời mình hứa thì né, việc người khác làm thì soi như đèn pha. Cứ lên mạng là họ lại thở ra đầy đạo lý như kiểu "xã hội này cần sống tử tế hơn", "giới trẻ bây giờ cần sống đạo đức hơn"…

Họ nói như kiểu như kiểu thầy tu vừa xuống núi, áo còn vương mùi thiền. Đạo đức với họ như kiểu mặc áo vest. Họ chỉ mặc nó khi ra ngoài, về nhà là cởi luôn ra treo lên móc.

Đạo đức mà không có tâm thì cũng giống như củ cải tẩm nước hoa mùi nhân sâm thôi, ngửi thì thơm chứ ăn vào là biết ngay.

Cái đáng sợ nhất không phải kẻ xấu mà là kẻ không tốt lắm nhưng lại cứ nghĩ là mình rất tốt.

Người có tâm thật sự họ ít nói về đạo đức lắm nhưng làm việc gì cũng nghĩ đến người khác. Trên đời này không ai bắt chúng ta phải làm nhân sâm. Chỉ cần làm củ cải tử tế cũng là tốt lắm rồi.

Chỉ cần sống đàng hoàng, biết sai thì sửa, biết mình là ai. Lúc đó đạo đức của mình không cần phải rao giảng mà tự tỏa mùi. Nhân cách không cần phong danh, tự nó có giá.

Ai thấy mình vẫn đang là củ cải thì cứ mãi là củ cải mà sống cho thoải mái. Đừng vội leo lên bục giảng kẻo gió mạnh là đổ ngay".

NSƯT Chí Trung là gương mặt gạo cội của sân khấu kịch nói và hài kịch miền Bắc, ghi dấu ấn sâu đậm qua vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Trước khi nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 1/6/2022, anh giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ (nhiệm kỳ 2017–2022), góp phần đưa sân khấu kịch đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Sau khi rời ghế quản lý, anh chọn cuộc sống thảnh thơi, tự do đi du lịch, chăm sóc cây cảnh và tận hưởng nhịp sống chậm rãi, an nhiên. Dù đã nghỉ hưu, sức hút của anh vẫn không hề hạ nhiệt khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường dí dỏm trên mạng xã hội và góp mặt ở một số dự án phim truyền hình phù hợp.