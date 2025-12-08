Nam NSƯT gia tộc lẫy lừng miền Nam mở tiệc tại Mỹ, cháu từ Việt Nam bay qua

Mới đây, gia đình NSƯT Bảo Quốc đã mở tiệc ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn trong biệt thự tại Mỹ, với sự tham gia của đầy đủ con cháu, họ hàng, bạn bè.



Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tạ ơn ở đây là ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy. Hôm nay là một ngày vui với gia đình tôi khi có đủ mặt con cháu, bạn bè tới nhà chơi, quây quần bên nhau".

Gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc

Dù sinh sống tại Mỹ nhưng gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn giữ nề nếp sinh hoạt gia đình truyền thống Việt Nam, luôn quây quần cùng nhau các ngày lễ Tết. Con cháu dù bận rộn tới đâu cũng về thăm cha mẹ, ông bà và mở tiệc ăn uống cùng nhau.

Bữa tiệc luôn đầy ăn đồ ăn đồ uống, đặc biệt nhiều đồ Việt Nam như bánh xèo, bánh khọt ăn với nước mắm, rau sống. Bà xã Bảo Quốc thốt lên: "Ở Mỹ mà có bánh khọt để ăn là ngon lắm".

Con rể Bảo Quốc là ca sĩ Bảo Lộc tiết lộ: "Hôm nay khá vui vì có cả cháu Gia Bảo ở Việt Nam qua chơi nữa, nên gia đình khá đông đủ".

Bảo Lộc vừa nói xong thì Gia Bảo xuất hiện. Có thể thấy, gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc dù ở xa nhau nhưng luôn giữ được tình cảm, mối quan hệ gắn bó khăng khít với nhau, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Con trai và con rể Bảo Quốc thì liên tục tỏ ra tình cảm với nhau.

Gia Bảo từ Việt Nam qua

Sau khi ăn uống no nê, cả gia đình cùng nhau ca hát, nhảy múa rất sôi nổi.

Cuộc sống ở tuổi U80 của nghệ sĩ Bảo Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự viên mãn, giàu có, con cái thành đạt, chung thủy một vợ một chồng, biệt thự trải dài từ Việt Nam sang Mỹ. Cách đây ít hôm, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc cũng mới cùng hai con sang Canada chơi. Hồi đầu năm, ông cũng về nước để thăm gia đình, bạn bè và từ thiện.

Nghệ sĩ Bảo Quốc là một trong những tên tuổi lớn và được yêu mến bậc nhất của sân khấu cải lương và kịch nói miền Nam, mang trong mình dòng máu nghệ thuật của gia tộc Thanh Minh Thanh Nga lẫy lừng.

Ông là con trai thứ sáu của Nghệ sĩ Năm Nghĩa và Bầu Thơ, đồng thời là em trai của NSND Bảy Nam và NSƯT Thanh Nga, một hậu duệ ưu tú nối tiếp truyền thống rực rỡ của đại gia đình cải lương. Với khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là sở trường ở các vai hài duyên dáng, gần gũi, Bảo Quốc đã xây dựng sự nghiệp bền vững hơn 60 năm, cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật. Dù nổi tiếng với những vai diễn mang lại tiếng cười, cuộc đời ông cũng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng luôn giữ vững tình yêu nghề.